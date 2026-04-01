Masoud Pezeshkian, presidente de Irán. Foto: REUTERS

Masoud Pezeshkian, presidente de Irán, publicó una carta en su cuenta de X dirigida “al pueblo de Estados Unidos de América” en la que cuestiona que Donald Trump no está actuando en defensa de los intereses de los estadounidenses sino “influenciado y manipulado” por Israel.

El líder de la República Islámica pide a los estadounidenses que se pregunten: “Es ‘América First’ realmente una de las prioridades del Gobierno de Estados Unidos hoy?”

Tras asegurar que Irán nunca inició una guerra y, en el actual conflicto, “buscó un acuerdo y cumplió sus compromisos”, niega que su país constituya una amenaza.

“Presentar a Irán como una amenaza -afirma- solo es producto “de los caprichos políticos y económicos de los poderosos, de la necesidad de fabricar un enemigo para justificar la presión, mantener la dominación militar, sostener la industria armamentística y controlar mercados estratégicos”.

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian. Foto: Reuters/WANA

“En un entorno así, si una amenaza no existe, se inventa”, dice el presidente iraní, que asegura que si su país intentó mejorar sus capacidades defensivas ha sido en “legítima defensa” ante la concentración de fuerzas y bases por parte de Estados Unidos alrededor de Irán.

En la carta, el dirigente de la república islámica insiste en que el pueblo iraní “no alberga enemistad hacia otras naciones, incluyendo al pueblo de Estados Unidos, Europa o los países vecinos”.

Donald Trump y Benjamin Netanyahu. Foto: REUTERS

Se muestra especialmente crítico con Israel al que acusa de intentar desviar la atención de sus crímenes contra los palestinos y de usar “hasta el último soldado estadounidense y el último dolar del contribuyente estadounidense para sus intereses ilegítimos”.

Pezeshkian se preguntó cómo puede servir a los intereses de los estadounidenses el bombardeo de instalaciones civiles, niños inocentes, farmacéuticas e infraestructuras energéticas vitales en Irán.

Mojtaba Jamenei, líder supremo de Irán. Foto: via REUTERS

Ante la encrucijada en la que asegura que se encuentra el mundo, el presidente iraní considera que seguir el camino de la confrontación “es más costoso e inútil que nunca”.

En cualquier caso advierte: “A lo largo de milenios de orgullosa historia, Irán ha sobrevivido a muchos agresores. Todo lo que queda de ellos son nombres empañados en la historia, mientras Irán perdura resilente, digno y orgulloso”.