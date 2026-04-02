La Armada de Estados Unidos desarrolla buques autónomos capaces de cruzar el Pacífico Foto: Gentileza Espacio Tech

Lejos del protagonismo que suelen tener los portaaviones o los submarinos, la Armada de Estados Unidos avanza en el desarrollo de una nueva generación de buques capaces de operar sin tripulación durante largos períodos. Se trata de embarcaciones autónomas diseñadas para reforzar la logística naval y reducir la dependencia de personal en tareas de transporte.

El proyecto, impulsado por la empresa Blue Water Autonomy, contempla la construcción de buques de superficie no tripulados de tamaño mediano conocidos como clase “Liberty”. Estas embarcaciones están pensadas para navegar de forma completamente autónoma durante hasta tres meses y cruzar el Océano Pacífico sin intervención humana.

El proyecto, impulsado por la empresa Blue Water Autonomy, contempla la construcción de buques de superficie no tripulados. Foto: Gentileza Espacio Tech

La iniciativa responde a una necesidad histórica de las fuerzas navales: el traslado de suministros. Desde alimentos y equipos médicos hasta armas y municiones, el movimiento de carga resulta clave para sostener operaciones militares en diferentes puntos del mundo. Con esta tecnología, la United States Navy busca optimizar ese proceso y disminuir la exposición de personal en funciones logísticas, según informó Yahoo News.

El desarrollo se inscribe dentro de una estrategia más amplia que apunta a una flota híbrida, integrada por buques tradicionales y sistemas autónomos. En ese esquema, las unidades de la clase Liberty podrían funcionar como “multiplicadores de fuerza”, ya que permitirían liberar recursos humanos para tareas de combate.

¿Cómo son los buques no tripulados de Estados Unidos?

Cada embarcación tendrá aproximadamente 58 metros de eslora y una capacidad de carga de hasta 165 toneladas. Además, podrá transportar cuatro contenedores estándar de 40 pies, alcanzar una velocidad cercana a los 47 kilómetros por hora y recorrer más de 11.500 millas náuticas sin reabastecimiento.

Una de sus principales particularidades es la ausencia total de tripulación. Al no requerir espacios habitables ni sistemas como calefacción, ventilación o aire acondicionado, el diseño reduce costos y simplifica la construcción.

Cada embarcación tendrá aproximadamente 58 metros de eslora y una capacidad de carga de hasta 165 toneladas. Foto: Gentileza Espacio Tech

La estabilidad también es un aspecto central del proyecto. El casco se basa en el modelo Damen Stan Patrol 6009, que incorpora una proa en forma de hacha pensada para mejorar el comportamiento en mares agitados, una condición clave para operaciones sin supervisión directa.

Otro factor relevante es la velocidad de producción. Gracias a la licencia del diseño base, Blue Water puede utilizar componentes estándar y evitar etapas complejas de desarrollo. La construcción se lleva adelante en el astillero Conrad Shipyard, donde una línea de ensamblaje con sistemas robóticos permitiría fabricar entre 10 y 20 buques por año.

¿Por qué se llama “Liberty”?

El primer barco de esta serie comenzó a construirse en marzo de 2026. Si el programa cumple con las expectativas, la Armada estadounidense podría desplegar estas unidades en distintos puntos del mundo en un plazo relativamente corto.

La construcción se lleva adelante en el astillero Conrad Shipyard, donde una línea de ensamblaje con sistemas robóticos. Foto: Gentileza Espacio Tech

El nombre “Liberty” remite a los históricos buques de carga producidos en masa por Estados Unidos durante la World War II para sostener el esfuerzo bélico. En aquel momento se construyeron más de 2.700 embarcaciones, algunas en tiempos récord. Uno de los casos más recordados fue el del SS Robert E. Peary, completado en poco más de cuatro días.

Aunque los nuevos modelos incorporan tecnología mucho más compleja, el objetivo de producir embarcaciones de manera rápida y eficiente sigue vigente. Con este proyecto, la Armada estadounidense busca combinar innovación y logística en un escenario global cada vez más exigente.