China inauguró la escalera mecánica al aire libre más larga del mundo:

China inauguró la escalera mecánica al aire libre más larga del mundo. Foto: Imagen generada con IA (Copilot)

En una región donde la geografía condiciona cada desplazamiento cotidiano, China acaba de inaugurar la escalera mecánica al aire libre más larga del mundo.

La obra se encuentra en el condado de Wushan, dentro del municipio de Chongqing, en el suroeste del país, y redefine cómo se conectan barrios separados por pendientes extremas.

La escalera mecánica externa más larga del mundo alcanza 905 metros de extensión y salva un desnivel de 242 metros. Foto: Imagen generada con IA (Copilot)

El sistema alcanza 905 metros de extensión y salva un desnivel de 242 metros, equivalente a un edificio de más de 80 pisos. La infraestructura fue diseñada para resolver un problema concreto: mejorar la movilidad entre zonas urbanas aisladas por la topografía montañosa.

Chongqing, una de las mayores áreas urbanas de China y ubicada a unos 1.500 kilómetros de Beijing, es conocida por su relieve escarpado, que obliga a desarrollar soluciones de transporte poco convencionales.

La escalera mecánica externa fue diseñada para transformar la movilidad cotidiana

El proyecto fue desarrollado por China Railway Eryuan Engineering Group y demandó una inversión cercana a u$s100 millones, con un plazo de ejecución aproximado de dos años, desde su planificación hasta su puesta en marcha.

La escalera no funciona como una estructura aislada. En realidad forma parte de un sistema integrado de movilidad vertical que articula distintos niveles de la ciudad y facilita la conexión entre barrios separados por fuertes pendientes.

La escalera mecánica externa más larga del mundo forma parte de un sistema integrado de movilidad vertical. Foto: Imagen generada con IA (Copilot)

Antes de su construcción, trasladarse entre algunos puntos de Wushan implicaba caminatas de hasta una hora por senderos irregulares, escaleras improvisadas y caminos empinados. Con la nueva infraestructura, ese mismo recorrido ahora puede completarse en menos de 20 minutos.

La reducción del tiempo de traslado tiene efectos directos en la vida diaria de los habitantes: mejora el acceso a escuelas, hospitales, comercios y servicios básicos, además de reducir el esfuerzo físico asociado a los desplazamientos.

¿Cómo funciona la escalera mecánica externa más larga del mundo?

El complejo no se limita a una sola escalera mecánica, sino que está compuesto por una red completa de circulación vertical diseñada para adaptarse a la montaña. El sistema incluye:

21 escaleras mecánicas

8 ascensores

4 pasarelas móviles

Conexiones peatonales integradas

Este entramado permite atravesar sectores donde las pendientes superan el 60%, algo difícil de resolver mediante soluciones tradicionales sin grandes intervenciones urbanas.

Ingeniería que se adapta al terreno

La escalera mecánica externa más larga del mundo de China permite atravesar sectores donde las pendientes superan el 60%. Foto: Imagen generada con IA (Copilot)

Uno de los aspectos más destacados del proyecto es su enfoque de diseño. En lugar de modificar agresivamente el relieve, la infraestructura se adapta a la ladera natural, siguiendo los contornos del terreno.

Esta decisión permitió evitar demoliciones masivas, reducir el impacto ambiental y preservar el tejido urbano existente, especialmente en barrios densamente poblados.

Además, el sistema fue desarrollado bajo un modelo modular, lo que facilita tanto su construcción por etapas como su mantenimiento posterior. Cada segmento funciona de manera coordinada con el resto, formando una red continua de circulación.

La obra también debió superar importantes desafíos técnicos, entre ellos las limitaciones para operar maquinaria pesada en zonas de alta pendiente, la coexistencia con infraestructuras preexistentes y condiciones climáticas exigentes. A eso se sumó la necesidad de garantizar seguridad en un entorno con tránsito constante de peatones.