China trabaja en la construcción de un megapuente ferroviario sobre el desierto del Gobi. Foto: Imagen generada con IA (Copilot)

En el extremo norte de Asia, donde el paisaje parece desafiar cualquier intento de infraestructura humana, China impulsa uno de los proyectos ferroviarios más ambiciosos de las últimas décadas: un corredor de más de 1.800 kilómetros que atraviesa el desierto del Gobi y que busca redefinir la logística de los recursos minerales estratégicos de la región.

La obra, concebida como una gigantesca línea férrea elevada sobre pilares de hormigón, conectará la ciudad fronteriza de Erenhot con Mongolia y continuará hacia Rusia. Su objetivo es claro: crear una ruta directa y eficiente para transportar materias primas clave desde las vastas reservas mineras mongolas hacia el sistema industrial chino.

Erenhot, la ciudad fronteriza entre China y Mongolia. Foto: Wikipedia

La solución de los ingenieros para la creación del puente ferroviario en el desierto de Gobi

El escenario donde se desarrolla este proyecto es uno de los más extremos del planeta. El desierto del Gobi combina inviernos con temperaturas que pueden caer por debajo de los -40°C y veranos que superan los 50°C. A esto se suma un terreno particularmente inestable, afectado por ciclos de congelación y descongelación que alteran constantemente el suelo.

Para enfrentar estas condiciones, los ingenieros optaron por una solución poco convencional: elevar gran parte del ferrocarril sobre viaductos de hormigón. De esta forma, la vía evita el contacto directo con el terreno más vulnerable y reduce los riesgos de deformación provocados por el permafrost y las bruscas variaciones térmicas.

Alrededor del 60% del trazado se construirá como viaducto elevado, mientras que el resto se asentará sobre el suelo únicamente en sectores donde lo permita la estabilidad geológica. Esta combinación busca asegurar la continuidad operativa del corredor incluso en un entorno climático extremadamente hostil.

Un corredor diseñado para transporte de carga con velocidades operativas de hasta 120 km/h

La vía evita el contacto directo con el terreno más vulnerable del desierto del Gobi y reduce los riesgos de deformación. Foto: Imagen generada con IA (Copilot)

La línea ferroviaria comenzará en Erenhot, en la frontera entre China y Mongolia, y atravesará aproximadamente 1.000 kilómetros del Gobi dentro del territorio mongol antes de llegar a la capital del país y continuar hacia Rusia. Diseñado principalmente para transporte de carga, el sistema podrá mover grandes volúmenes de minerales a velocidades operativas de hasta 120 kilómetros por hora.

Para garantizar su funcionamiento en condiciones extremas, el proyecto incluye soluciones técnicas específicas, como túneles equipados con sistemas de ventilación y calefacción, mecanismos para evitar el congelamiento de los rieles y redes de monitoreo sísmico en tiempo real.

Otro cambio clave es la adopción del ancho de vía internacional utilizado por China, diferente al estándar ferroviario heredado de la era soviética que aún predomina en Mongolia y Rusia. Esta decisión permitirá eliminar los transbordos en las fronteras y reducir de manera significativa los tiempos de transporte.

Los minerales estratégicos, el motor económico y geopolítico del puente ferroviario entre China y Mongolia

El corredor ferroviario está pensado para acelerar el transporte directo de carbón, cobre y tierras raras desde Mongolia hacia los puertos chinos, reduciendo trayectos que hoy pueden tardar semanas a apenas unos pocos días.

El corredor ferroviario está pensado para acelerar el transporte directo de carbón, cobre y tierras raras desde Mongolia Foto: Imagen generada con IA (Copilot)

Mongolia posee algunas de las reservas minerales más importantes del planeta. La mina de Oyu Tolgoi, en el sur del país, es considerada una de las mayores fuentes de cobre del mundo, mientras que la región de Tavan Tolgoi alberga alrededor de 6.000 millones de toneladas de carbón. A esto se suman importantes depósitos de tierras raras, materiales esenciales para tecnologías como motores eléctricos, turbinas eólicas y dispositivos electrónicos avanzados.

En un contexto de creciente demanda global por estos recursos, la nueva infraestructura busca fortalecer la posición de China en la cadena de suministro mundial. El país ya concentra cerca del 40% del procesamiento global de cobre y alrededor del 85% del procesamiento de tierras raras.

Al acortar la distancia logística entre las minas mongolas y las plantas industriales chinas, el nuevo corredor ferroviario no solo pretende dominar uno de los entornos más hostiles del planeta, sino también consolidar una de las rutas estratégicas para los materiales que alimentarán la economía tecnológica del futuro.