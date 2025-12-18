Lula confirmó que vetará la ley que permite la reducción de penas para Jair Bolsonaro y otros condenados por golpe de Estado en Brasil

El presidente brasileño afirmó que él tiene “derecho a vetar”, así como el Congreso “tiene derecho” a posteriormente derribar su decisión. El Senado aprobó por mayoría un proyecto de ley que habilita a reducir las penas de los condenados por delitos contra la democracia.

Lula da Silva. Foto: EFE

Lula da Silva confirmó que vetará el proyecto de ley que reduce las penas dictadas contra Jair Bolsonaro y quienes le secundaron en el intento de golpe de Estado en Brasil de 2022.

“Las personas que cometieron un crimen contra la democracia tienen que pagar por los actos cometidos”, dijo el presidente brasileño en una conferencia de prensa en la que afirmó que él tiene “derecho a vetar”, así como el Congreso “tiene derecho” a posteriormente derribar su decisión.

Lula confirmó que vetará el proyecto de ley que habilita la reducción de penas a Jair Bolsonaro. Video: REUTERS.

“Necesitamos tomarnos muy en serio lo que pasó en enero de 2023”, dijo el líder del país vecino en relación al asalto a los tres poderes del Estado ocurrido una semana después de su investidura.

“Si la democracia olvida la importancia que tiene, terminamos perdiendo todos”, declaró el mandatario.

Lula da Siva. Foto: REUTERS

El proyecto aprobado en Brasil

El Senado aprobó por mayoría un proyecto de ley que permite reducir las penas de los condenados por delitos contra la democracia.

El texto ya había recibido previamente el aval de la Cámara de los Diputados, por lo que se envió para su sanción presidencial, aunque Lula ya anticipó que lo vetará.

air Bolsonaro. Foto: REUTERS

Según los cálculos de sus aliados, si el proyecto de reducción de penas entra en vigor, el ex presidente brasileño podría cumplir apenas dos años en régimen cerrado.