Donald Trump afirmó que no descarta una guerra con Venezuela

El presidente de Estados Unidos lo aseguró en una entrevista telefónica con la cadena NBC News. El republicano no cesa su ofensiva contra el país liderado por Nicolás Maduro.

Donald Trump. Foto: REUTERS

Donald Trump aseguró que no descarta una guerra con Venezuela tras meses destruyendo embarcaciones supuestamente cargadas con droga cerca del país liderado por Nicolás Maduro.

“No lo descarto, no”, dijo el mandatario en una entrevista telefónica con la cadena NBC News.

En la entrevista, Trump dijo que habrá más incautaciones petroleras y, al ser preguntado por un cronograma, agregó: “Depende. Si son tan insensatos como para seguir navegando, serán llevados a uno de nuestros puertos”.

Donald Trump y Nicolás Maduro. Foto: REUTERS

El líder republicano se negó a confirmar si el objetivo de su estrategia en Venezuela es derrocar a Nicolás Maduro.

“Él sabe exactamente lo que quiero”, respondió Trump. “Él lo sabe más que nadie”, agregó el mandatario, quien mantuvo una llamada telefónica en noviembre con el líder venezolano.

El hecho de que Trump no descarte una guerra supone un cambio significativo, ya que hizo campaña en contra de la participación de su país en conflictos extranjeros, alejándose así de la postura tradicional del Partido Republicano.

La Armada de Venezuela escolta buques petroleros. Foto: Reuters

Sus bases lo han criticado por centrarse demasiado en la política exterior en lugar de en los problemas internos, como el aumento del costo de la vida.

Para que Estados Unidos pueda declarar la guerra se requiere la autorización del Congreso. El Partido Demócrata insiste en que Trump necesita el aval del Legislativo para los ataques contra las embarcaciones supuestamente cargadas con drogas.