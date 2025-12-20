La Casa Blanca publicó nuevos archivos en la causa Epstein: Bill Clinton en un jacuzzi y fiestas con Mick Jagger y Michael Jackson

El Departamento de Justicia de EE.UU. liberó 3.965 archivos vinculados al financista acusado de abuso sexual, con referencias a figuras políticas y celebridades. Duras críticas de los Demócratas.

Nuevas imágenes en el caso Epstein difundidas por el Departamento de Justicia de EEUU. Foto: EFE

El Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó miles de archivos del caso Jeffrey Epstein, entre los que figuran imágenes de Bill Clinton en un jacuzzi y fotos del financiero junto a Mick Jagger y Michael Jackson.

En una de las imágenes difundidas, el ex presidente norteamericano aparece relajado en un jacuzzi, con los brazos detrás de la cabeza, acompañado por otra persona cuyo rostro fue censurado.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, fue de las primeras en compartir la fotografía en su cuenta de X, donde reaccionó con un mensaje de asombro: “¡Dios mío!”.

Los documentos desclasificados incluyen al menos otras cinco imágenes del demócrata. En dos de ellas aparece junto a Epstein y en otras se le ve en una fiesta con Mick Jagger.

La Justicia de EE.UU. publicó un total de 3.965 archivos, con un tamaño aproximado de 3 gigabytes, en los que la mayoría son documentos en formato PDF, además de un archivo de vídeo y varias imágenes individuales.