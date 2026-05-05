Donald Trump y una nueva amenaza contra Irán. Foto: EFE

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, no quiso aclarar frente a la prensa este martes qué acciones de Irán podrían llegar a romper la frágil tregua que mantienen ambos países en la guerra en Medio Oriente.

Al mismo tiempo, afirmó que la nación persa sabe perfectamente cuáles serían esas acciones consideradas como una violación al cese de hostilidades momentáneo.

Estas repercusiones se dieron cuando fue consultado en el Despacho Oval de la Casa Blanca acerca de qué podría precipitar el fin de esta tregua momentánea. De inmediato, Trump contestó: “Te enterarás, porque yo te lo haré saber”.

“ “Ellos (Irán) saben qué hacer. Ellos saben qué no hacer”, agregó en tono enigmático.

Trump dijo que el bloqueo naval ha Irán ha sido “impresionante”

En sus declaraciones respecto a la guerra, el mandatario republicano aseveró que el bloqueo que mantiene Estados Unidos a los buques y puertos iraníes ha sido “impresionante” y reiteró que Irán “quiere llegar a un acuerdo”.

En su primera comparecencia ante la prensa desde el inicio del operativo destinado a escoltar buques fuera del golfo Pérsico, el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, afirmó este martes que la tregua con Irán sigue vigente. Según explicó, las acciones iraníes no han alcanzado el “umbral” que justificaría retomar las hostilidades, aunque evitó precisar qué tipo de incidentes podrían considerarse una ruptura del acuerdo.

Carguero en el estrecho de Ormuz. Foto: via REUTERS

“El alto el fuego no ha concluido”, advirtió el jefe del Pentágono, al agregar que esperaba “cierta actividad” al inicio de estas operaciones, que tienen “una única misión: proteger de la agresión iraní el transporte marítimo comercial inocente”.

Estas afirmaciones se producen después de que Teherán acusara este mismo martes a Washington de comprometer la seguridad en el estrecho de Ormuz, al considerar que ha “quebrantado el alto el fuego” mediante la operación en la que Estados Unidos ha desplegado centenares de aviones, destructores y drones con el objetivo de escoltar a los buques que permanecen retenidos por el bloqueo iraní en esa ruta marítima.