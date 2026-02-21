Príncipe Andrés de Reino Unido. Foto: REUTERS

El Gobierno del Reino Unido estudia eliminar por ley al príncipe Andrés Mountbatten-Windsor, hermano del rey Carlos III, de la línea sucesoria al trono británico, tras estar vinculado con presuntas filtraciones de información sensible a Jeffrey Epstein.

Este sería el próximo paso luego de que su hermano le retirase todos los títulos y honores en octubre, y se convirtió este jueves en el primer miembro de alto nivel en la historia moderna de la familia real británica en ser arrestado.

Visita del Rey Carlos III de Reino Unido a Canadá. Foto: REUTERS.

Para retirar a Andrés de la línea de sucesión al trono británico, donde actualmente ocupa el octavo lugar, y evitar la posibilidad teórica de que algún día pudiera llegar a convertirse en el monarca del Reino Unido, sería necesario introducir una legislación parlamentaria.

El príncipe de Gales, William, como primogénito de Carlos III, ocupa ahora el primer lugar en la línea sucesoria al trono británico, seguido por sus tres hijos, Jorge, Carlota y Luis, en orden de nacimiento. Su hermano e hijo menor de Carlos III, el príncipe Harry, mantiene el quinto lugar, seguido de sus dos hijos, Archie y Lilibet. Después, en el octavo lugar, estaría actualmente Andrés.

Príncipe William. Foto: EFE

Una encuesta reciente de YouGov reveló que un 82% de los británicos considera que el que fuese hijo predilecto de la fallecida reina Isabel debería ser eliminado de la línea de sucesión.