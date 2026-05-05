Estados Unidos confirmó que la ofensiva en Irán “terminó”:

Conferencia de prensa de Marco Rubio. Foto: REUTERS

Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, aseguró que “terminó” la ofensiva contra Irán y abrió una nueva fase con una operación “defensiva” destinada a facilitar la navegación por el estrecho de Ormuz.

“La operación ‘Furia Épica’ terminó. Tal como el presidente informó al Congreso, hemos concluido esa etapa”, declaró el funcionario norteamericano en una rueda de prensa en la Casa Blanca.

Conferencia de prensa de Marco Rubio sobre la ofensiva en Irán. Video: EFE.

Añadió que Estados Unidos trabaja ahora en el operativo ‘Proyecto Libertad’, nombre con el que ha bautizado su plan para garantizar la navegación en el estrecho.

Rubio se refirió así a la carta que Donald Trump envió al Congreso estadounidense el 1 de mayo, en la que notificaba que la guerra contra Irán concluyó con la entrada en vigor, el 7 de abril, del alto el fuego.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: REUTERS

El jefe de la diplomacia estadounidense agregó que, en cualquier caso, el Gobierno ha estado informando al Congreso sobre el desarrollo del conflicto con el objetivo de mantener “una buena relación” con los legisladores.

La Ley de Poderes de Guerra obliga al presidente a solicitar al Congreso autorización para mantener hostilidades en otro país antes de que se cumplan 60 días desde el inicio del conflicto.

Conferencia de prensa de Marco Rubio. Foto: REUTERS

Trump anunció una nueva operación para escoltar y facilitar la salida de los buques atrapados en el golfo Pérsico a raíz del bloqueo que Irán ejerce en el estrecho de Ormuz.

Rubio insistió en que el “Proyecto Libertad” es una “operación defensiva” y que Estados Unidos solo atacará si Irán dispara primero.