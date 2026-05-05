Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
martes, 5 de mayo de 2026, 18:17
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Brote de hantavirus en el crucero MV Hondius.
Brote de hantavirus en el crucero MV Hondius. Foto: via REUTERS

El crucero afectado por un brote de hantavirus está preparando la evacuación a Países Bajos de tres personas que requieren atención médica urgente, según informaron en un comunicado la empresa Oceanwide Expeditions y el Ministerio de Exteriores neerlandés.

“Estas tres personas, incluyendo un nacional neerlandés, están siendo evacuados a Países Bajos, donde recibirán el tratamiento médico necesario”, informó el ministerio, que destacó que está apoyando a la empresa operadora del buque en la evacuación.

Según el texto, la evacuación de los enfermos se lleva a cabo en coordinación con las autoridades de Cabo Verde -frente a cuyas costas se encuentra el MV Hondius-, el Instituto Nacional de Salud Pública de Países Bajos y las instituciones sanitarias y los países de origen de los pasajeros del barco.

Según el Ministerio de Exteriores de Países Bajos, todos los esfuerzos se destinan a que la evacuación “se produzca lo antes posible” pero sólo se comunicarán los detalles sobre “el momento y la logística” una vez se haya producido.

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La empresa que opera el crucero confirmó asimismo que no se identificaron nuevos individuos con síntomas a bordo del barco, más allá de los que habían sido reportados previamente.

Brote de hantavirus en el crucero MV Hondius. Foto: REUTERS

Cómo es la situación del crucero afectado por hantavirus

El barco continúa en aguas de Cabo Verde y sigue en conversaciones con las autoridades relevantes de cara a los próximos pasos, incluyendo “un posible desembarco” y su ruta, dijo la empresa.

Epidemiólogos de la OMS realizarán este martes una revisión para conocer el estado de las 147 personas que se encuentran a bordo del crucero neerlandés afectado por un brote de hantavirus, y decidir sobre su repatriación y qué ruta tomará el barco, informó por su parte el Gobierno español en un comunicado.

Las autoridades elevaron a siete las personas afectadas por el brote de este virus, que suele transmitirse de las ratas a los seres humanos por el contacto directo con los roedores o sus excrementos. Entre los siete casos, dos ya confirmados en laboratorio, están los de los tres fallecidos.