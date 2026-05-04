La construcción del túnel de casi 1.000 metros atraviesa zonas montañosas complejas y redefine el trazado original de la ruta. Foto: Imagen generada con Gemini IA para Canal26.com.

Una ambiciosa obra de infraestructura avanza en Brasil y promete cambiar por completo la dinámica de una de las rutas más importantes del sur del continente. En medio de un terreno montañoso y desafiante, ingenieros trabajan en la perforación de laderas para construir un túnel de aproximadamente 1.000 metros, acompañado por imponentes viaductos que alcanzan hasta 35 metros de altura.

El proyecto forma parte de un plan integral de modernización vial que busca optimizar la conectividad, mejorar la seguridad en la circulación y agilizar el transporte de cargas en una región clave para la economía brasileña.

Los viaductos elevados, de hasta 35 metros de altura, permiten sortear valles y mejorar la seguridad en la circulación. Foto: Imagen generada con IA (Copilot)

Una obra estratégica para potenciar la logística en el sur de Brasil

La intervención es impulsada por el Departamento Nacional de Infraestructura de Transportes (DNIT) y se desarrolla sobre la ruta BR-280, en el estado de Santa Catarina. Se trata de un corredor fundamental que conecta el interior industrial con los puertos del litoral, en especial con São Francisco do Sul.

El objetivo central es mejorar la eficiencia del transporte, reducir los tiempos de viaje y reforzar la seguridad vial en una zona que concentra un alto flujo de vehículos, especialmente de carga. La obra también busca consolidar un eje logístico clave para la exportación de productos, fortaleciendo la competitividad de una de las regiones más productivas del país.

La obra sobre la BR-280 busca optimizar la conexión entre el interior industrial de Santa Catarina y los puertos del litoral. Foto: Imagen generada con IA (Copilot)

Túneles, viaductos y una ingeniería adaptada al terreno

El proyecto contempla la duplicación de 73,9 kilómetros entre São Francisco do Sul y Jaraguá do Sul, con una inversión cercana a los 1.700 millones de reales. Entre los puntos más destacados se encuentra el túnel doble del Morro do Vieira, que tendrá cerca de un kilómetro de extensión y permitirá atravesar zonas de difícil acceso.

Además, se construyen viaductos elevados, puentes y nuevas trazas que se adaptan a la compleja geografía de la región. Estas estructuras permiten sortear valles y terrenos irregulares, reduciendo riesgos y mejorando la fluidez del tránsito.

El proyecto incorpora pasos de fauna y nuevas trazas para reducir el impacto ambiental en una región de gran biodiversidad. Foto: Femern A/S

La iniciativa también incorpora medidas ambientales, como la instalación de pasos de fauna para preservar la biodiversidad local y minimizar el impacto ecológico.

Actualmente, la obra se encuentra dividida en distintos tramos con diferentes niveles de avance, y tiene un impacto directo sobre un flujo estimado de 50.000 vehículos diarios. Una vez finalizada, se espera que esta transformación vial marque un antes y un después en la conectividad del sur de Brasil, integrando infraestructura moderna a un corredor clave para el desarrollo económico regional.