El río artificial de 2.000 km que construye una potencia asiática para llevar agua al norte de su territorio. Foto: China

El mayor proyecto hídrico del planeta acaba de cumplir una década en funcionamiento y ya cambió por completo el mapa del agua en China. A través de una red de infraestructura que supera los 2.000 kilómetros, el país logró trasladar más de 76.000 millones de metros cúbicos de agua desde el sur hacia las zonas más secas del norte.

Este sistema, conocido como Proyecto de Desvío de Agua de Sur a Norte, hoy abastece a más de 40 grandes ciudades y garantiza el consumo de unos 185 millones de personas, convirtiéndose en una pieza clave para enfrentar la escasez hídrica.

China lo hace de nuevo: así es el imponente río artificial de 2000 km que está en construcción

Para responder a la falta de agua en el norte, China desarrolló una obra de ingeniería sin precedentes: un sistema que conecta algunos de los ríos más importantes del país, como el Yangtsé, el Amarillo, el Huaihe y el Haihe.

Proyecto de Desvío de Agua de Sur a Norte. Foto: Instagram @efectochinacooperativa

Actualmente, el esquema funciona con dos grandes trazados en operación —el oriental y el central—, siendo este último el más relevante, con más de 1.200 kilómetros que unen el embalse de Danjiangkou con ciudades clave como Pekín y Tianjin.

El objetivo a largo plazo es construir una red aún más amplia, organizada en un sistema de “cuatro líneas horizontales y tres verticales”, para equilibrar la distribución del agua en todo el territorio. Gracias a esta estructura, regiones que antes dependían de aguas subterráneas de baja calidad ahora reciben agua con estándares aptos para consumo, lo que impacta directamente en la salud y la calidad de vida.

Cómo impacta esta megaobra en la economía y la biodiversidad china

El alcance del proyecto va mucho más allá del consumo doméstico. El flujo constante de agua se transformó en un impulso clave para la producción agrícola y el desarrollo industrial en varias provincias.

Se trata del Proyecto de Transferencia de Agua Sur Norte Foto: Foto generada con IA

En zonas como Shandong, la disponibilidad de agua favoreció el crecimiento de cultivos, mientras que en Henan permitió sostener actividades productivas específicas. Además, la infraestructura revitalizó el histórico Gran Canal Beijing-Hangzhou, facilitando el transporte de mercancías durante todo el año.

En paralelo, también se observaron mejoras ambientales. Programas de control de contaminación permitieron recuperar ecosistemas degradados, como el lago Nansi, que pasó de estar afectado por algas a convertirse nuevamente en una fuente de agua limpia y hábitat para aves. Para evitar impactos negativos, las autoridades mantienen monitoreos constantes en múltiples puntos del sistema, buscando equilibrar desarrollo e impacto ambiental.

Busca reducir la brecha entre regiones húmedas y secas, garantizar agua segura y sostener el desarrollo económico Foto: China

La red hídrica de China: expansión y nuevos alojamientos para sus habitantes

El proyecto sigue en expansión. La próxima etapa incluye el desarrollo de la ruta occidental, considerada la más compleja por las condiciones geográficas de la región montañosa de Bayankala. Se estima que podría sumar un volumen significativo de agua en las próximas décadas, aunque también genera debate por su impacto en ríos compartidos con otros países. En paralelo, se trabaja en reforzar la capacidad de los canales existentes para abastecer nuevas zonas estratégicas, como la Nueva Área de Xiong’an.

Sin embargo, el avance de esta megaobra también tuvo costos sociales. La construcción de represas y canales implicó el traslado de cientos de miles de personas, una cifra que se amplía si se considera el desarrollo histórico del sistema. Este aspecto sigue siendo uno de los puntos más sensibles dentro de uno de los proyectos de ingeniería más ambiciosos del mundo.