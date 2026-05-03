Producción; azufre; América Latina. Foto: Imagen generada con Copilot para Canal26.com.

En un escenario donde Brasil y México suelen liderar la industria en América Latina, un nuevo actor comienza a destacarse con fuerza.

Colombia dio un paso estratégico al inaugurar una planta con capacidad para producir 1.000 toneladas diarias de azufre sólido, un recurso indispensable para sectores clave de la economía global.

La producción de azufre en Colombia ha dado un salto industrial con la nueva planta de Ecopetrol en la Refinería de Cartagena (2026), capaz de procesar 1.000 toneladas diarias de azufre sólido (pelets). Foto: Imagen generada con Gemini IA para Canal26.com.

El recurso invisible que sostiene la industria global

El azufre, aunque es poco visible para el consumidor final, es uno de los pilares de la producción industrial moderna. Su principal uso se encuentra en la elaboración de ácido sulfúrico, un compuesto esencial para la fabricación de fertilizantes.

Este punto resulta determinante, ya que la disponibilidad de fertilizantes está directamente vinculada con la producción agrícola y, en consecuencia, con la seguridad alimentaria de los países. Sin este insumo, los rendimientos del campo se verían seriamente afectados.

Además, el azufre desempeña un rol clave en la minería, especialmente en el procesamiento de metales como el cobre, fundamental para la industria tecnológica y energética. También se utiliza en la fabricación de medicamentos, caucho, explosivos y baterías, lo que amplía su relevancia en distintas cadenas productivas.

Esta capacidad cubre la mayor parte de la demanda nacional y permite exportar a mercados como Venezuela, Costa Rica, Perú, Ecuador y Guatemala. Foto: Archivo Reuters.

Colombia acelera y se posiciona en un mercado estratégico

Con la puesta en marcha de esta planta en Cartagena, Colombia logra ubicarse en una posición destacada dentro del mercado regional. La capacidad de producción instalada (1.000 toneladas diarias) no tiene precedentes en América Latina dentro de este segmento específico del azufre sólido destinado a exportación.

Este avance le permite al país competir en un terreno donde históricamente no figuraba como protagonista, superando en este nicho puntual a economías más grandes como las de Brasil y México.

El desarrollo también refleja una apuesta por modernizar su infraestructura energética, incorporando tecnología que optimiza la recuperación de subproductos derivados del petróleo y el gas.

El azufre producido se utiliza principalmente para la fabricación de ácido sulfúrico, fertilizantes, productos químicos y vulcanización de caucho. Foto: Pexels.

Un nuevo polo industrial con impacto económico y ambiental

Más allá de la producción, el proyecto tiene implicancias económicas y ambientales de largo alcance. Por un lado, la comercialización del azufre genera nuevas fuentes de ingresos y fortalece la balanza exportadora del país.

Por otro, su recuperación contribuye a reducir emisiones contaminantes, permitiendo cumplir con regulaciones ambientales más estrictas a nivel internacional.

A futuro, el crecimiento de esta industria dependerá de la demanda global y de la continuidad de las inversiones en el sector energético. Sin embargo, el punto de partida es sólido: una infraestructura operativa, un recurso altamente demandado y una estrategia orientada a consolidar a Colombia como un actor relevante en el escenario industrial de América Latina.