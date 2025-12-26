Estados Unidos confirmó un ataque “poderoso y mortal” contra Estado Islámico en Nigeria

El presidente norteamericano confirmó la ofensiva en su cuenta de Truth Social. “Bajo mi liderazgo, nuestro país no permitirá que prospere el terrorismo islámico radical”, posteó.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: REUTERS

Donald Trump anunció que su país lanzó un ataque “poderoso y mortal” contra campamentos de Estado Islámico en Nigeria que han atacando “cristianos inocentes”.

“Esta noche, bajo mi dirección como Comandante en Jefe, Estados Unidos lanzó un ataque poderoso y mortal contra la escoria terrorista de ISIS en el noroeste de Nigeria”, publicó el republicano en Truth Social.

En la comunicación, el presidente de Estados Unidos expresa: “Previamente les advertí a estos terroristas que si no detenían la masacre de cristianos, se desataría un infierno, y esta noche lo hubo”.

Los bombardeos, dirigidos por el Departamento de Guerra, fueron “numerosos ataques perfectos, como solo Estados Unidos es capaz de hacer”, describió Trump.

Ataque de Estados Unidos contra Estado Islámico en Nigeria. Video: EFE

“Bajo mi liderazgo, nuestro país no permitirá que prospere el terrorismo islámico radical. Que Dios bendiga a nuestras Fuerzas Armadas y FELIZ NAVIDAD a todos, incluidos los terroristas muertos, de los cuales habrá muchos más si continúa su masacre de cristianos”, finalizó el líder norteamericano en su mensaje.

Según el Comando de África de Estados Unidos los ataque contra campamentos de supuestas milicias afiliadas el Estado Islámico provocaron “múltiples” víctimas en Sokoto, cerca de la frontera con Niger.

Atentado suicida en Nigeria (Premium Times)

La situación que se vive en Nigeria

El Gobierno del mandatario estadounidense buscó neutralizar las operaciones de ISIS, que directamente atacan a la comunidad cristiana de Nigeria y ordenó al Pentágono preparar planes para llevar a cabo ataques si Trump lo ordena.

Un informe de la Sociedad Internacional para las Libertades Civiles y el Estado de Derecho revela que en los primeros 220 días de 2025, los terroristas islámicos han asesinado a unos 7.087 cristianos y secuestrado a otros 7.800.