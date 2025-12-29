Tensión entre China y Taiwán: Taipéi desplegó sus fuerzas de defensa ante los ejercicios militares de Pekín en la zona

La escalada militar entre China y Taiwán sumó un nuevo y delicado episodio tras los ejercicios de gran magnitud realizados por Pekín en torno a la isla, que llevaron a Taipéi a poner a sus fuerzas en máxima alerta.

La Guardia Costera taiwanesa vigila las actividades chinas. Foto: via REUTERS

La región vive horas de suma tensión y este lunes se sumó un capítulo más a esta delicada relación entre Taiwán y China, al Taipéi haber desplegado sus fuerzas de defensa en respuesta a ejercicios militares de gran escala realizados por Pekín en las inmediaciones de la isla.

Autoridades taiwanesas anunciaron la movilización de sus recursos estratégicos, la activación de un centro de respuesta rápida y la puesta en máxima alerta de sus unidades militares, algo que calificaron como una reacción defensiva ante “provocaciones irracionales” por parte de China.

China y Taiwán, cada vez más enfrentados. Foto: REUTERS

Mayor número de incursiones de China en Taiwán en un solo día

El Ministerio de Defensa taiwanés notificó que las maniobras chinas representaron el mayor número de incursiones en un solo día desde el 15 de octubre de 2024.

Según el comunicado oficial, se detectaron 89 aviones militares y 28 buques chinos operando en los alrededores de la isla. Según Taipéi, estas acciones “socavan la paz y la estabilidad regional”, además de alterar de forma deliberada el statu quo en el estrecho de Taiwán.

Mientras tanto, el Ministerio de Defensa señaló que ya activó todos los protocolos de seguridad necesarios para “proteger la libertad y la democracia”, además de salvaguardar la soberanía nacional. De hecho, en un video institucional, remarcaron que “la seguridad no puede basarse en ilusiones”.

Taiwán: “Defender la democracia y la libertad no es una provocación”

También mediante el mismo comunicado desde Taiwán señalaron que “defender la democracia y la libertad no es una provocación”, para luego responsabilizar a Pekín por convertirse en “el mayor perturbador de la paz regional”.

El gobierno de la isla insiste en que la existencia de la misma no debe ser utilizada como justificación para la coerción militar, además de reiterar la necesidad de acelerar la construcción de capacidades defensivas “altamente resilientes y de disuasión integral”.

El presidente de Taiwán, William Lai, reforzó el mensaje oficial y afirmó que su país debe incrementar de manera sostenida sus capacidades de defensa, además de elevar el costo que implicaría una eventual agresión militar.

William Lai, presidente de Taiwán. Foto: EFE

Las operaciones militares chinas, bautizadas “Misión Justicia-2025”, contemplan simulacros de ataques contra blancos marítimos y terrestres, maniobras antisubmarinas y entrenamientos orientados a consolidar la superioridad aérea en la región.

Según el Comando del Teatro Oriental de Operaciones del Ejército Popular de Liberación, los ejercicios combinan el despliegue de cazas, bombarderos, drones, artillería de largo alcance, destructores y fragatas, coordinados en áreas ubicadas al norte, sur y este de Taiwán. Desde Pekín sostienen que estas acciones constituyen “una seria advertencia” tanto para los sectores que impulsan la independencia de la isla como para lo que consideran injerencias externas.