Visita de Donald Trump Jr a Groenlandia. Foto: REUTERS.

Donald Trump volvió a referirse a Groenlandia en las últimas horas. El presidente de Estados Unidos afirmó que conseguirá un acuerdo para adquirir ese territorio por “la vía fácil” o por “la vía difícil”.

Durante una conversación con periodistas en la Casa Blanca, el republicano aclaró: “Quisiera lograr un acuerdo por la vía fácil, pero si no lo logramos por la vía fácil, lo haremos por la vía difícil”.

Groenlandia, un territorio que despierta interés en Estados Unidos. Foto: REUTERS

Y remarcó que durante su gestión “hará algo con respecto a Groenlandia, les guste o no”.

Cuando se le interrogó sobre un informe de los medios en el sentido de que la Casa Blanca está considerando pagar a los groenlandeses por su acuerdo para unirse a Estados Unidos, Trump respondió que “todavía no estoy hablando de dinero para Groenlandia”.

Por su parte, el embajador danés ante Estados Unidos, Jesper Moller Sorensen, y Jacob Isbosethsen, jefe de la representación de Groenlandia ante Estados Unidos, se reunieron el jueves con funcionarios de la Casa Blanca, informaron medios estadounidenses.

El martes, la Casa Blanca emitió una declaración en la que señaló que “utilizar el ejército estadounidense” siempre es una opción para Trump en lo que respecta a su interés por Groenlandia.

Tanto Groenlandia como Dinamarca han dejado en claro que la isla no está a la venta.

La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, dijo el lunes que “si Estados Unidos decide atacar militarmente a otro país de la OTAN, entonces todo cesa, incluyendo a la OTAN y también la seguridad establecida al fin de la Segunda Guerra Mundial”. Dinamarca es miembro tanto de la OTAN como de la Unión Europea.

Militares daneses en Groenlandia. Foto: REUTERS

Donald Trump frenó un segundo ataque contra Venezuela

Donald Trump frenó una segunda oleada de ataques contra Venezuela, según detalló en sus redes sociales. El presidente de Estados Unidos así lo decidió luego de que se haya dado la liberación de distintos presos políticos durante el jueves.

El republicano consideró que los dos países “están colaborando eficazmente, especialmente en la reconstrucción”. Además, indicó que estaba planificada una segunda ofensiva contra el régimen que supo liderar Nicolás Maduro, actualmente preso en Nueva York.

El mensaje de Donald Trump en el que confirma que canceló la segunda oleada de ataques contra Venezuela. Foto: Captura de pantalla

“Venezuela está liberando a un gran número de presos políticos como muestra de su ‘búsqueda de la paz’. Este es un gesto muy importante e inteligente”, detalló Donald Trump en un mensaje publicado en su perfil de Truth Social.

Asimismo, añadió: “Estados Unidos y Venezuela están colaborando eficazmente, especialmente en la reconstrucción, de una forma mucho mayor, mejor y más moderna, de su infraestructura de petróleo y gas”.

“Gracias a esta cooperación, cancelé la segunda ola de ataques, prevista previamente, que parece innecesaria”, aseveró el mandatario estadounidense.