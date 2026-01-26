Donald Trump, Pete Hegseth y Dan Caine. Foto: Reuters (Jonathan Ernst)

Estados Unidos vuelve a mirar con fuerza hacia América Latina. En una nueva señal de ese giro, el jefe del Estado Mayor Conjunto norteamericano, el general Dan Caine, convocó para el 11 de febrero en Washington a una reunión con líderes militares de 34 países del hemisferio occidental. Entre ellos, estará la Argentina, representada por el jefe del Estado Mayor Conjunto, Marcelo Dalle Nogare.

El general Dan Caine y Donald Trump. Foto: Reuters (Jonathan Ernst)

El encuentro buscará reforzar la coordinación regional frente al narcotráfico y las organizaciones criminales transnacionales. Desde el Pentágono aseguran que la idea es fortalecer alianzas y compartir una visión operativa común en materia de seguridad. La reunión había sido prevista para esta semana, pero fue postergada por el mal clima en gran parte de Estados Unidos.

Aunque no se difundió la lista completa de participantes, también fueron invitados países europeos con presencia en la región, como Francia, Gran Bretaña y Dinamarca. La cita es presentada como una jornada de trabajo, pero llega en un contexto político y militar especialmente sensible.

En los últimos meses, la administración de Donald Trump endureció su postura sobre el hemisferio occidental. Hubo operaciones militares en el Caribe y en Venezuela, tensiones con aliados europeos y una renovada disputa geopolítica por Groenlandia. Todo eso forma parte de lo que el propio gobierno llama una versión actualizada de la Doctrina Monroe, ahora bajo el lema “America First”.

La nueva Estrategia de Defensa Nacional para 2026 coloca a América Latina en el centro de la agenda de seguridad de Washington. El documento afirma que Estados Unidos busca recuperar su “dominio militar” en la región, frenar la influencia de China y evitar que potencias rivales desplieguen capacidades que amenacen su seguridad.

Miles de manifestantes rechazan en la capital de Groenlandia los ataques de Donald Trump. Foto: EFE

Aunque Caine presenta la reunión como un espacio de cooperación, lo cierto es que se da en un momento complejo para la relación de Washington con varios de sus vecinos y aliados. En ese escenario, el encuentro militar en la capital estadounidense aparece como una señal clara: Estados Unidos quiere volver a marcar el pulso estratégico en su “patio trasero”.

Los puntos claves de esta cumbre