Copenhague, capital de Dinamarca. Foto: Unsplash.

Dinamarca, uno de los países en el mundo con mayor estabilidad y orden, se consolidó en los últimos años como uno de los destinos más atractivos para quienes buscan trabajar en el exterior y mejorar su calidad de vida.

Con una economía sólida, un sistema de bienestar reconocido a nivel mundial y uno de los índices de desempleo más bajos de Europa, el país nórdico abrió más de 1.200 vacantes laborales para personas que hablan español, de acuerdo con datos de la red europea de empleo EURES. La convocatoria despierta un fuerte interés entre trabajadores argentinos que evalúan dar el salto profesional fuera del país.

Copenhague, capital de Dinamarca. Foto: Unsplash.

¿Por qué Dinamarca busca trabajadores extranjeros?

La creciente demanda de mano de obra extranjera responde a varios factores. Por un lado, el envejecimiento de la población genera vacantes difíciles de cubrir a nivel local. Por otro, el desarrollo sostenido de sectores estratégicos impulsa la necesidad de profesionales y técnicos calificados. En este contexto, Dinamarca apuesta a atraer talento internacional para sostener su crecimiento económico y su modelo social.

Los perfiles laborales que busca Dinamarca

Entre los perfiles más buscados se destacan tres áreas clave. En el sector salud, el sistema sanitario necesita reforzarse ante el aumento de la población adulta mayor. Se requieren enfermeros, médicos y otros profesionales de la salud para hospitales, clínicas y atención domiciliaria. En muchos casos, se ofrece capacitación y acompañamiento para la adaptación al sistema danés.

Las energías renovables representan otro pilar fundamental del mercado laboral. Dinamarca es líder mundial en energía eólica y tecnologías verdes, lo que genera oportunidades para ingenieros eléctricos, mecánicos, técnicos en automatización industrial y especialistas en mantenimiento. La transición energética continúa ampliando la oferta de empleo en este rubro.

Copenhague, capital de Dinamarca. Foto: Unsplash.

El área tecnológica también muestra una fuerte demanda. El avance de la digitalización y la automatización impulsa la búsqueda de desarrolladores de software, expertos en logística, construcción y soluciones tecnológicas aplicadas a la industria. Muchas empresas trabajan en inglés y valoran perfiles internacionales, lo que facilita la inserción laboral de extranjeros.

¿Cómo postularse a los trabajos que ofrece Dinamarca?

Para postularse a un empleo en Dinamarca, la plataforma EURES es una de las principales herramientas. Allí se pueden buscar vacantes, crear alertas personalizadas y recibir asesoramiento sobre movilidad laboral en Europa. Si bien el conocimiento del danés es un plus, en muchos puestos el inglés es suficiente, especialmente en compañías internacionales. Incluso, el español puede resultar valioso en roles vinculados a mercados globales o atención a comunidades hispanohablantes.

Antes de aplicar, es fundamental revisar los requisitos migratorios. Quienes cuentan con pasaporte europeo tienen mayores facilidades para trabajar y residir en el país. En el resto de los casos, se deben cumplir las condiciones de visado y permisos laborales vigentes.

En cuanto a las ciudades para vivir y trabajar, Copenhague concentra los salarios más altos y la mayor oferta laboral, aunque el costo de vida es elevado. Aarhus se destaca por su ambiente cultural y educativo, Vejle combina tranquilidad con propuestas artísticas y Aalborg ofrece oportunidades laborales en un entorno universitario y dinámico.

Copenhague, capital de Dinamarca. Foto: Unsplash.

Respecto a los ingresos, el salario mínimo bruto en Copenhague para un empleo de 37 horas semanales ronda las 19.210 coronas danesas mensuales. Tras las deducciones impositivas, el sueldo neto se ubica cerca de las 12.858 coronas, una cifra que permite cubrir gastos y mantener un buen nivel de vida y equivale a aproximadamente poco más de 2.000 dólares mensuales.

Con salarios competitivos, estabilidad y un entorno multicultural, Dinamarca aparece como una opción concreta para los argentinos que buscan crecer profesionalmente y vivir una experiencia laboral en el exterior.