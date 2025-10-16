Oportunidad única en España: ofrecen 15.000 euros a quienes emigren a esta región y hagan home office

El Gobierno aprobó un plan de ayudas económicas para quienes quieran establecerse y trabajar de manera remota. Las subvenciones, que pueden alcanzar hasta 15.000 euros por persona, están dirigidas tanto a ciudadanos españoles como a extranjeros

Una región española lanzó un programa especialmente pensado para atraer a nómadas digitales y trabajadores remotos de todo el mundo, ofreciendo beneficios de hasta 15.000 euros para quienes decidan radicarse en Extremadura durante los próximos tres años. La iniciativa busca reactivar la economía local, combatir la despoblación y atraer talento joven y extranjero.

Extremadura es una comunidad autónoma situada en el oeste de España, fronteriza con Portugal. Se compone de dos provincias: Cáceres al norte y Badajoz al sur. Se caracteriza por sus paisajes naturales, como parques nacionales, dehesas y ríos, y por su patrimonio histórico, con ciudades y pueblos de arquitectura medieval y romana, como Mérida, Cáceres y Trujillo.

España apuesta por los nómadas digitales

El Gobierno de Extremadura, ubicada en el centro-oeste del país, aprobó un plan de ayudas económicas para quienes quieran establecerse en la región y trabajar de manera remota. Las subvenciones, que pueden alcanzar hasta 15.000 euros por persona, están dirigidas tanto a ciudadanos españoles como a extranjeros que tengan residencia legal en España o visa de nómada digital.

La medida forma parte del Plan Director de Políticas Activas de Empleo 2024-2027 y tiene como objetivos repoblar zonas rurales, fomentar la actividad económica y aprovechar la creciente tendencia del trabajo remoto tras la pandemia.

Cómo funciona el programa

El programa, llamado “Programa de Ayudas para la Atracción y Establecimiento de Nómadas Digitales en Extremadura”, se divide en dos fases:

Programa I: ayuda inicial de hasta 10.000 euros para quienes se radiquen en la región por 24 meses .

Programa II: refuerzo adicional de 5.000 euros para quienes decidan quedarse un año más, completando 36 meses en total.

Los fondos están destinados a cubrir gastos de reubicación, vivienda, servicios y adaptación laboral, incentivando la permanencia de profesionales en la región.

Quiénes pueden postular

El plan está abierto a nómadas digitales, trabajadores remotos y autónomos de cualquier nacionalidad. Los requisitos principales incluyen:

No residir en Extremadura al momento de la solicitud.

Demostrar que el trabajo se puede realizar 100% en línea .

Empadronarse en un municipio extremeño dentro de los tres meses posteriores a la aprobación.

Comprometerse a permanecer al menos dos años en la región.

Además, hay bonificaciones especiales para:

Mujeres.

Menores de 30 años.

Personas que se registren en localidades con menos de 5.000 habitantes, que pueden acceder a los montos más altos.

Cómo solicitar la ayuda

El trámite se realiza completamente online a través de la sede electrónica de la Junta de Extremadura (www.juntaex.es), donde se deben cargar documentos como certificado de empadronamiento, comprobante de trabajo remoto y datos bancarios.

Una vez aprobada la solicitud, la ayuda se entrega en un único pago. En caso de optar por el Programa II, se debe acreditar haber cumplido los plazos del primero y permanecer en la región 12 meses adicionales. Para más información, se puede contactar al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) de Extremadura.