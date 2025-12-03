Una oportunidad única para emigrar: cómo aplicar a las visas que ofrece Irlanda sin necesidad de título universitario ni inglés avanzado

El país europeo es una gran opción para los argentinos que desean vivir en el exterior, pero no conocen el idioma o no son licenciados.

Visas para residir en Irlanda. Foto: Embajada de Irlanda en Buenos Aires.

Irlanda se consolidó como uno de los destinos más accesibles para argentinos interesados en explorar oportunidades en el exterior, especialmente gracias a la visa Stamp 2. Este permiso, que también está disponible para ciudadanos de Chile, Uruguay, México, Brasil y Colombia, habilita a residir, trabajar y estudiar durante dos años.

El país se posiciona como una alternativa atractiva para quienes quieren instalarse en Europa, ya que no exige título universitario, pasaporte comunitario ni un nivel avanzado de inglés para iniciar el trámite.

Las visas para estudiantes que ofrece Irlanda. Foto: Ireland Immigration Services.

Este programa funciona mediante una visa de estudiante con permiso laboral, una modalidad flexible y atractiva para quienes desean viajar, perfeccionar su inglés y, al mismo tiempo, obtener ingresos. La Visa de Estudio y Trabajo es la alternativa más elegida por los latinoamericanos que buscan instalarse en Irlanda.

La Stamp 2 se concede inicialmente por ocho meses, pero puede renovarse hasta dos veces, permitiendo permanecer en el país por un máximo de 24 meses. Para solicitarla, es imprescindible inscribirse en un curso de idiomas, generalmente inglés, que esté reconocido por el gobierno irlandés dentro del listado ILEP.

Entre sus mayores beneficios se encuentra la posibilidad de acceder al mercado laboral: durante el período de estudios se autoriza a trabajar hasta 20 horas por semana, mientras que en vacaciones el límite asciende a 40. Además, este permiso no tiene cupos y puede gestionarse en cualquier época del año.

Irlanda. Foto: Unsplash.

Requisitos básicos para aplicar a las visas que ofrece Irlanda

Para comenzar la postulación a cualquiera de estas visas, es necesario cumplir con algunos criterios fundamentales. Los aspirantes deben tener el pasaporte vigente, demostrar que cuentan con los fondos mínimos requeridos y disponer de un seguro médico acorde a lo establecido por Migraciones de Irlanda.

La documentación puede presentarse tanto de manera online como presencial. En el caso de la visa Stamp 2, se suma un requisito adicional: la inscripción en un curso de inglés aprobado por el listado oficial.

¿Cuál es el ingreso medio en Irlanda?

Según las páginas oficiales de Datosmacro y Salary After Tax, el salario medio en Irlanda ronda entre los 50.085 y 59.899 euros anuales, equivalentes a 4.174 y 4.992 euros mensuales. Es importante señalar que esta cifra varía conforme el sector o área laboral.

Un dato significativo es que, en un ranking mundial de salario medio, Irlanda ocupa el noveno lugar entre los 43 países de la lista, situándose por debajo de Alemania y por encima de Australia.