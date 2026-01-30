Jeffrey Epstein y José María Aznar. Foto: Foto 1: Archivo / Foto 2: Facebook: José María Aznar López.

La desclasificación de una nueva serie de archivos relacionados con el financista Jeffrey Epstein volvió a generar impacto internacional. Entre los documentos difundidos este viernes por el Departamento de Justicia de Estados Unidos figura un registro que consigna un pago de 1.050 dólares realizado en 2003 a nombre de José María Aznar, expresidente del Gobierno de España, así como el envío de dos paquetes dirigidos al matrimonio Aznar en los años posteriores.

El asiento contable, fechado el 17 de octubre de 2003, corresponde a un pago efectuado a la empresa Shoppers Travel Inc., una agencia utilizada de forma recurrente por Epstein para la gestión de vuelos comerciales de asociados y empleados. El nombre de Aznar aparece dentro de una vasta documentación que incluye movimientos financieros, gestiones profesionales y registros administrativos del millonario neoyorquino.

José María Aznar López fue presidente del Gobierno de España durante dos legislaturas, desde 1996 hasta 2004. Foto: Facebook / José María Aznar López.

Los archivos también precisan que José María Aznar tiene un hijo con su mismo nombre, nacido en 1978, quien ya había sido mencionado en una agenda de contactos empresariales de Epstein a comienzos de la década de 2000.

Paquetes enviados a España durante la presidencia de Aznar

La documentación también recoge que Epstein y su entonces pareja, Ghislaine Maxwell, enviaron dos paquetes al matrimonio Aznar en 2003 y 2004. Uno de ellos tuvo como destino una dirección vinculada a la Fundación FAES, ubicada en la calle Juan Bravo de Madrid.

El primer envío se realizó en septiembre de 2003, cuando Aznar aún ocupaba la presidencia del Gobierno, en una etapa marcada por la estrecha relación del Ejecutivo español con Estados Unidos y el vínculo personal con el entonces presidente George W. Bush. El paquete fue enviado por Fedex desde las oficinas de Epstein en Nueva York hasta el Palacio de la Moncloa, tuvo un coste de 32,62 dólares y figuraba con el encabezado “Presidente y Ana Aznar”.

El primer envío se realizó en septiembre de 2003, cuando Aznar aún ocupaba la presidencia del Gobierno. Foto: Facebook / José María Aznar López.

El segundo envío se produjo en mayo de 2004, cuando Aznar ya había dejado el cargo tras la llegada de José Luis Rodríguez Zapatero al poder. En ninguno de los documentos se detalla el contenido de los paquetes y se aclara que tanto los envíos como el pago registrado no implican, por sí mismos, ninguna irregularidad.

Cabe señalar que en aquellos años los delitos de Epstein aún no habían salido a la luz de manera pública. Fue recién en 2005 cuando se presentó la primera denuncia ante la policía de Palm Beach, en Florida, por abusos a una menor, lo que derivó en la primera investigación penal y en una posterior declaración de culpabilidad por pagar a una menor por sexo.

Denuncias contra Trump sin pruebas verificadas

En paralelo, los nuevos documentos incluyen información sobre una lista de denuncias recopiladas por el FBI contra el presidente Donald Trump. Según los archivos, se trata de al menos doce acusaciones que señalan presuntos abusos sexuales cometidos en Mar-a-Lago contra menores de edad junto a Epstein y Ghislaine Maxwell, quien actualmente cumple una condena de 20 años por tráfico humano.

Ghislaine Maxwell y Jeffrey Epstein, que se suicidó en 2019. Foto: NA.

Las acusaciones aparecen mencionadas en un intercambio de correos electrónicos entre agentes federales y, de acuerdo con los propios documentos, no aportan pruebas que las respalden. En las comunicaciones internas, los funcionarios indican que algunas de las denuncias corresponden a “informaciones de segunda mano” y que en muchos casos no se logró establecer contacto con los denunciantes o no se proporcionaron datos verificables.

Publicación forzada por ley y reclamo de transparencia

Todd Blanche, fiscal general adjunto, anunció este viernes en Washington una nueva ronda de publicaciones en línea, en cumplimiento de la ley que obliga a divulgar todos los documentos vinculados al caso Epstein. Según afirmó, la difusión permitirá cumplir con la normativa impulsada por el Congreso para que la ciudadanía conozca los detalles de los crímenes del financista, condenado por delitos sexuales y fallecido en prisión en 2019.

Donald Trump y Jeffrey Epstein. Foto: Captura de video/REUTERS

La publicación llega tras meses de tensiones entre el Gobierno y el Congreso por la lentitud y el nivel de ofuscación aplicado a los documentos. La Ley de Transparencia de los Archivos de Epstein había fijado el 19 de diciembre como fecha límite para la divulgación completa del material, plazo que la Administración de Trump estaba incumpliendo mientras continuaba el proceso de revisión.

Mientras tanto, organizaciones de víctimas del millonario, quien murió por suicidio en una cárcel de Manhattan mientras esperaba ser juzgado por cargos más graves de tráfico de menores, volvieron a exigir claridad y justicia.