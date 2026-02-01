Elecciones presidenciales en Costa Rica. Foto: REUTERS

Este domingo 1° de febrero, más de 3,7 millones de ciudadanos de Costa Rica estarán decidiendo su futuro político para los próximos cuatro años, al participar de las elecciones presidenciales que se desarrollar en su país.

Además, de las presidenciales, el país también lleva a cabo este domingo elecciones legislativas, por lo que aparte de elegir al sucesor del presidente Rodrigo Chaves Robles, también elegirán a dos vicepresidentes y a 57 diputados de la Asamblea Legislativa.

Cabe recordar que según la Costitución de 1949, en Costa Rica el Poder Ejecutivo está compuesto por el presidente y dos vicepresidentes, cuyas funciones principales son sustituir al primero en sus ausencias temporales o definitivas, siguiendo el orden de su nombramiento.

Costa Rica elige presidente este domingo: en la imagen, la Casa Presidencial del país. Foto: Wikipedia.

Este domingo, para que haya un ganador en primera vuelta, el candidato debe obtener al menos el 40% de los votos. Si ninguno lo alcanza, los dos candidatos con mayor cantidad de votos irán a una segunda vuelta, en donde se enfrentarán mano a mano para ver quién es elegido presidente.

Uno por uno, los principales candidatos a presidente en Costa Rica

El oficialismo estará representado por Laura Fernández Delgado, del Partido Pueblo Soberano. De 39 años y exministra de la Presidencia, y de Planificación Nacional y Política Económica, es la candidata que el presidente Rodrigo Chaves Robles quiere que la suceda en el cargo.

Álvaro Ramos Chaves es otro de los candidatos fuertes a hacerse con la presidencia, del Partido Liberación Nacional. Ya supo desempeñarse como viceministro de Hacienda y fue presidente de la Caja Costarricense de Seguro Social.

Elecciones presidenciales en Costa Rica. Foto: REUTERS

De la Coalición Agenda Ciudadana destaca Claudia Dobles Camargo, arquitecta y ex primera dama durante el gobierno de Carlos Alvarado Quesada.

También Fabricio Alvarado Muñoz, del Partido Nueva República, que es excandidato presidencial y una de las figuras con más influencia entre los votantes conservadores de Costa Rica.

Finalmente, surge el nombre de Ariel Robles Barrantes, del Frente Amplio, diputado y también uno de los principales referentes de su espacio político y de la política en general en el país.

El último sondeo del Centro de Investigaciones en Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica posicionó a Laura Fernández Delgado liderando la intencionalidad de votos, incluso con un 43%, por lo que podría ganar las elecciones directamente, sin necesidad de ir a una segunda vuelta, según las encuestas previas.

Laura Fernández Delgado, la principal candidata a ser presidenta en Costa Rica. Foto: Instagram/@laura_fernandez_delgado

Asimismo, esta candidata oficialista mantendría una ventaja muy amplia por sobre el resto, que según el CIEP no superarían el 10% de los votos.

El segundo en la lista detrás de Fernández Delgado sería Álvaro Ramos Chaves, del Partido Liberación Nacional, que estaría reuniendo un 9% de la intencionalidad de votos. Muy cerca se posicionaría Claudia Dobles Camargo, de la Coalición Agenda Ciudadana, con un 8,6%.