El plan ferroviario de 24.000 millones de dólares que podría transformar la economía de Centroamérica. Foto: Universidad de Costa Rica (optimizada con IA Copilot)

Centroamérica busca dar un salto estructural en su sistema de transporte con un ambicioso plan ferroviario regional que demandaría inversiones cercanas a los 24.000 millones de dólares. La iniciativa forma parte del Plan Maestro Regional de Movilidad y Logística 2035, que apunta a modernizar y conectar las redes nacionales bajo criterios de sostenibilidad, con el objetivo de convertir a la región en un corredor logístico más competitivo para el comercio internacional.

Impulsado por la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA), el programa plantea la creación de una red de transporte integrada que conecte distintos países mediante enlaces ferroviarios nacionales. La meta es reducir la fuerte dependencia del transporte por carretera, optimizar los tiempos de traslado y mejorar la eficiencia de la cadena logística regional.

La iniciativa forma parte del Plan Maestro Regional de Movilidad y Logística 2035. Foto: Imagen generada con IA (Copilot)

Durante el Foro UE–CA 2026: comercio, conectividad e inversión sostenible, celebrado en Ciudad de Panamá, el director de Transporte, Infraestructura y Logística de la SIECA, Carlos Moreno, explicó que el costo estimado de los proyectos ferroviarios asciende a 24.000 millones de dólares, cifra considerada clave para transformar la infraestructura regional.

Una inversión millonaria para modernizar la logística centroamericana

El desarrollo ferroviario es apenas una parte de una estrategia más amplia. Según Moreno, las necesidades totales de inversión en infraestructura logística alcanzan los 60.000 millones de dólares, un monto que busca acompañar el crecimiento del comercio exterior de Centroamérica, cuyas exportaciones rondan los 45.000 millones de dólares anuales.

Además de nuevas vías férreas, el plan contempla la modernización de puertos, la creación de estaciones intermodales y la integración con aeropuertos, con el objetivo de construir una red logística comparable con estándares internacionales.

Las necesidades totales de inversión en infraestructura logística alcanzan los 60.000 millones de dólares. Foto: Universidad de Costa Rica

Los impulsores del proyecto destacan que la integración ferroviaria no depende solo de la construcción de infraestructura. También será necesario avanzar en la estandarización técnica y normativa entre países, además de reforzar la seguridad jurídica para atraer capital público y privado.

En este sentido, José Manuel Otero, responsable de operaciones del sector público en México y Centroamérica del Banco Europeo de Inversiones (BEI), subrayó que los proyectos deberán cumplir con exigentes estándares. “Las salvaguardas ambientales y sociales son las más exigentes del mercado”, afirmó el funcionario, al explicar que el banco aplica criterios similares a los utilizados en proyectos europeos.

Acuerdos regionales y proyectos ferroviarios en marcha

En el marco del foro en Panamá, se firmó un acuerdo de cooperación ferroviaria entre Panamá y Costa Rica para impulsar un Corredor Logístico Ferroviario Centroamericano, uno de los primeros pasos concretos hacia la integración del sistema.

Paralelamente, algunos países avanzan con iniciativas propias que podrían integrarse en la red regional. Uno de los proyectos más destacados es el tren eléctrico interurbano de Costa Rica, con una inversión estimada de 800 millones de dólares.

Uno de los proyectos con iniciativas propias más destacados es el tren eléctrico interurbano de Costa Rica. Foto: Universidad de Costa Rica

La obra contempla un trazado de 51 kilómetros y forma parte de la estrategia costarricense para conectar su capital con la frontera panameña mediante una red ferroviaria transversal. El proyecto está impulsado por el Instituto Costarricense de Ferrocarriles (INCOFER).

Durante el encuentro, su director, Álvaro Bermúdez, destacó la dimensión de las inversiones previstas y pidió responsabilidad política para avanzar en el proceso. “Estas inversiones no son pequeñas porque se trata de miles de millones de dólares destinados al sector transporte, ferroviario o portuario”, señaló.

Un corredor logístico pensado para el desarrollo a largo plazo

La implementación del plan ferroviario regional está pensada como una estrategia a muy largo plazo. Actualmente, se desarrollan estudios técnicos y modelos de implementación que permitan resolver los desafíos logísticos, financieros y ambientales de una obra de esta magnitud.

La implementación del plan ferroviario en Centroamérica está pensada como una estrategia a muy largo plazo. Foto: Universidad de Costa Rica

Aunque en los últimos meses se firmaron acuerdos bilaterales y comenzaron algunos planes piloto en infraestructura, las autoridades regionales insisten en que cada etapa deberá ajustarse a estrictos estándares de sostenibilidad ambiental y social.

La cooperación entre la Unión Europea (UE) y la SIECA resultó clave para elaborar el diagnóstico financiero y avanzar en el diseño institucional del proyecto. De concretarse, la integración ferroviaria podría reconfigurar el mapa logístico de Centroamérica, fortaleciendo su competitividad y su rol en el comercio global durante las próximas décadas.