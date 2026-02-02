Gustavo Gabriel Rivara, el preso político argentino que fue liberado en Venezuela. Foto: Redes sociales

El canciller Pablo Quirno informó este lunes 2 de febrero la liberación del argentino Gustavo Gabriel Rivara, quien se encontraba detenido una cárcel de Venezuela.

“La República Argentina confirma que Gustavo Gabriel Rivara, ciudadano argentino que se encontraba detenido de manera arbitraria, ha sido liberado”, escribió Quirno, en su cuenta de X.

En sintonía, el canciller detalló que “las autoridades argentinas han mantenido contacto permanente con Rivara y su entorno desde su liberación. En el día de hoy se presentó en la Embajada de la República Argentina en Colombia, donde se le brindó la asistencia necesaria y se le emitió la documentación personal correspondiente”.

“La Cancillería sigue atentamente su situación, como la de todos nuestros ciudadanos ilegítimamente detenidos, y se encuentra a disposición para continuar acompañándolo. El Gobierno argentino exige una vez más al régimen venezolano la inmediata liberación de Nahuel Gallo y Germán Giuliani, quienes continúan ilegalmente detenidos, así como de todos los privados de su libertad", concluyó.

¿Quién es Gustavo Gabriel Rivara?

Gustavo Gabriel Rivara, de 52 años, había estado preso desde el 1 de enero de 2025, en lo que las autoridades argentinas y organizaciones de derechos humanos consideraban una detención arbitraria por parte del régimen chavista.

Antes de su detención, Rivara vivía en el partido de Castelar (Buenos Aires), y llevaba una vida itinerante por distintos países de América Latina. Según registros periodísticos, tenía formación en teología y desarrollaba actividades vinculadas a la escritura y los viajes.

Gustavo Gabriel Rivara fue excarcelado en Venezuela. Foto: X @betzaj

Mientras estuvo en Venezuela, Rivara fue presuntamente recluido en El Helicoide, una instalación de seguridad en Caracas controlada por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), que fue señalada por organismos internacionales por sus condiciones de detención opacas y violaciones de derechos humanos.

La excarcelación de Rivara se produjo en el marco de una serie de medidas de liberación de presos políticos anunciadas recientemente en Venezuela, que incluyen la discusión de una amnistía general para diversas detenciones arbitrarias.