Laura Fernández Delgado, la nueva presidenta de Costa Rica. Foto: REUTERS

La politóloga y política Laura Fernández Delgado, de 39 años, se convirtió en la nueva presidenta de Costa Rica tras los comicios que se celebraron este pasado domingo 1° de febrero.

Quien era candidata por el oficialismo logró casi el 50% de los votos y se impuso así ante el resto de sus adversarios políticos por 15 puntos de diferencia. De hecho, ya partía con cierta ventaja dado que las encuestas la ubicaban como la favorita a hacerse con la presidencia. Por la mencionada diferencia de puntos, Fernández Delgado logró evitar la segunda vuelta.

Así, entre sus promesas de campaña están la idea de mano dura contra el crimen y la inseguridad, en la continuidad política del actual presidente costarricense, Rodrigo Chaves Robles.

Laura Férnández Delgado ganó las elecciones presidenciales siendo candidata del derechista del Partido Pueblo Soberano. Foto: EFE

¿Quién es Laura Fernández Delgado, la nueva presidenta de Costa Rica?

Laura Fernández Delgado arrasó en primera vuelta con casi 10 puntos por arriba de lo necesario para convertirse en presidenta de la nación y sacándoles aproximadamente 15 puntos de ventaja a su inmediato perseguidor, Álvaro Ramos.

Parte de su victoria se debió a la campaña presidencial que se hizo a su nombre, y fue presentada como la “heredera” del actual presidente Rodrigo Chaves Robles. El mensaje de mano dura contra la inseguridad fue clave para aglutinar las principales preocupaciones de la población costarricense.

Inclusive, por su perfil de derecha, se la llegó a comparar con su homólogo salvadoreño, Nayib Bukele, quien fue uno de los primeros en felicitarla por la victoria en los comicios.

Laura Fernández Delgado, partía como la principal candidata a ser presidenta en Costa Rica. Foto: Instagram/@laura_fernandez_delgado

Laura Fernández Delgado se autodenominó como la “candidata de la continuidad” y entre otra de sus promesas de campaña, dijo que en su mandato se concluirá una cárcel inspirada en la megaprisión de Bukele para pandilleros, además de aumentar las penas e imponer estados de excepción en zonas conflictivas, algo que rige en gran parte de El Salvador.

En lo que respecta a la historia de Costa Rica, Fernández Delgado es la segunda mujer en convertirse en presidenta del país, tras Laura Chinchilla, del socialdemócrata Partido Liberación Nacional, quien gobernó entre 2010 y 2014.

Nacida en julio de 1986 e hija de un agricultor y una profesora, fue criada en el campo. Estudió en un colegio de monjas, es católica, madre de una niña de 3 años y está casada (segundo matrimonio).

Ella misma se considera “liberal en lo económico y conservadora en lo social“.

Candidata por Pueblo Soberano, fue ministra de la Presidencia y de Planificación del actual Gobierno de Chaves. Inclusive, ella mismo mencionó la posibilidad de ofrecerle un cargo de ministro al actual presidente durante su gestión, dado que lo califica como “un hombre brillante”.

Laura Fernández y su discurso de "Continuidad" con respecto a la administración actual de Costa Rica. Foto: EFE

Tanto la inseguridad como el auge del narcotráfico son los problemas a tratar en la administración costarricense que viene: "No me va a temblar el pulso para tomar las decisiones que tengamos que tomar para retomar la paz en los hogares de Costa Rica que están llenos de gente buena. En mi plan de gobierno hemos planteado el levantamiento de garantías“.