Venezuela prometió que la semana que viene liberará a todos los presos políticos: crece la expectativa por Nahuel Gallo y Germán Giuliani
Así lo anunció Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento venezolano y hermano de la presidenta interina Delcy Rodríguez.
Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento venezolano y hermano de la presidenta interina Delcy Rodríguez, le prometió este viernes a los familiares de los presos políticos que “entre el martes que viene y a más tardar el viernes estarán todos sueltos”.
Noticia en desarrollo...
