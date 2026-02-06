Canal 26
Por Canal 26
viernes, 6 de febrero de 2026, 20:31
Familiares de los presos políticos argentinos en Venezuela. Foto: Presidencia

Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento venezolano y hermano de la presidenta interina Delcy Rodríguez, le prometió este viernes a los familiares de los presos políticos que “entre el martes que viene y a más tardar el viernes estarán todos sueltos”.

Venezuela prometió que la semana que viene liberará a todos los presos políticos.

Noticia en desarrollo...