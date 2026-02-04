Roberto Baldo, preso político argentino en Venezuela. Foto: Redes sociales

Roberto Baldo, uno de los argentinos que permanecía detenido en Venezuela, fue liberado este miércoles, según información difundida en las últimas horas. El hombre había sido acusado de terrorismo.

Cabe recordar que Baldo quedó tras las rejas en noviembre de 2024, junto con Montserrat Espinosa, su esposa, de nacionalidad española-venezolana.

Quién es Roberto Baldo

El argentino se encontraba detenido en el Centro Penitenciario Yare III, estado de Miranda, mientras que su esposa fue trasladada a la sede de la PNB El Valle, ubicada en Caracas. En el mismo centro estaba Gustavo Gabriel Rivara, el primero de los argentinos liberados.

Roberto Baldo, preso político argentino en Venezuela. Foto: Redes sociales

La pareja tiene dos hijas jóvenes y es dueña de una pizzería en la urbanización Los Palos Grandes, en la ciudad de Caracas y, según había indicado el Foro Penal venezolano que monitorea la situación de los presos políticos en ese país, Baldo nació en la Argentina y vive en Venezuela desde hace décadas, donde obtuvo la ciudadanía, al igual que su esposa.

La pareja fue detenida el 29 de noviembre de 2024 por efectivos que se identificaron como miembros de la Dirección General de Contrainteligencia Militar y durante varios días permanecieron con paradero desconocido para sus familias.

También liberaron a Gustavo Gabriel Rivara

El canciller Pablo Quirno informó este lunes 2 de febrero la liberación del argentino Gustavo Gabriel Rivara, quien se encontraba detenido una cárcel de Venezuela.

“La República Argentina confirma que Gustavo Gabriel Rivara, ciudadano argentino que se encontraba detenido de manera arbitraria, ha sido liberado”, escribió Quirno, en su cuenta de X.

Gustavo Gabriel Rivara, argentino detenido en Venezuela. Foto: Redes sociales

En sintonía, el canciller detalló que “las autoridades argentinas han mantenido contacto permanente con Rivara y su entorno desde su liberación. En el día de hoy se presentó en la Embajada de la República Argentina en Colombia, donde se le brindó la asistencia necesaria y se le emitió la documentación personal correspondiente”.

“La Cancillería sigue atentamente su situación, como la de todos nuestros ciudadanos ilegítimamente detenidos, y se encuentra a disposición para continuar acompañándolo. El Gobierno argentino exige una vez más al régimen venezolano la inmediata liberación de Nahuel Gallo y Germán Giuliani, quienes continúan ilegalmente detenidos, así como de todos los privados de su libertad”, concluyó.

¿Quién es Gustavo Gabriel Rivara?

Gustavo Gabriel Rivara, de 52 años, había estado preso desde el 1 de enero de 2025, en lo que las autoridades argentinas y organizaciones de derechos humanos consideraban una detención arbitraria por parte del régimen chavista.

Gustavo Gabriel Rivara fue excarcelado en Venezuela. Foto: X @betzaj

Antes de su detención, Rivara vivía en el partido de Morón (Buenos Aires), y llevaba una vida itinerante por distintos países de América Latina. Según registros periodísticos, tenía formación en teología y desarrollaba actividades vinculadas a la escritura y los viajes.

La excarcelación de Rivara se produjo en el marco de una serie de medidas de liberación de presos políticos anunciadas recientemente en Venezuela, que incluyen la discusión de una amnistía general para diversas detenciones arbitrarias.