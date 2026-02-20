Donald Trump, aranceles de Estados Unidos. Foto: REUTERS/Carlos Barria

La Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó que los aranceles “recíprocos” impuestos por Donald Trump son “ilegales” en un duro revés para el presidente norteamericano.

Según la cadena CNN, el máximo tribunal determinó que el republicano violó la ley federal y ahora “la política exterior de la Casa Blanca y la agenda económica del presidente” afrontan una “derrota contundente”.

Tribunal Supremo de Estados Unidos. Foto: Reuters.

El presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, redactó la opinión mayoritaria y el tribunal acordó por seis votos a tres que los aranceles estaban por fuera de la ley.

“El presidente se arroga la facultad extraordinaria de imponer unilateralmente aranceles de monto, duración y alcance ilimitados. A la luz de la amplitud, la historia y el contexto constitucional de dicha facultad, debe identificar una autorización clara del Congreso para ejercerla”, escribió Roberts para el tribunal.

Donald Trump y su anuncio de los aranceles de Estados Unidos. Foto: Reuters/Carlos Barria.

La facultad de emergencia en la que Trump intentó basarse, según el tribunal, “es insuficiente”.