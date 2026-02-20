Revés judicial: la Corte de Estados Unidos dictaminó que los aranceles de Donald Trump son ilegales
El máximo tribunal acordó por 6 votos a 3 que la medida del republicano excedía la ley. Medios estadounidenses caracterizaron la medida como una “derrota contundente” para la Casa Blanca.
La Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó que los aranceles “recíprocos” impuestos por Donald Trump son “ilegales” en un duro revés para el presidente norteamericano.
Según la cadena CNN, el máximo tribunal determinó que el republicano violó la ley federal y ahora “la política exterior de la Casa Blanca y la agenda económica del presidente” afrontan una “derrota contundente”.
El presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, redactó la opinión mayoritaria y el tribunal acordó por seis votos a tres que los aranceles estaban por fuera de la ley.
“El presidente se arroga la facultad extraordinaria de imponer unilateralmente aranceles de monto, duración y alcance ilimitados. A la luz de la amplitud, la historia y el contexto constitucional de dicha facultad, debe identificar una autorización clara del Congreso para ejercerla”, escribió Roberts para el tribunal.
La facultad de emergencia en la que Trump intentó basarse, según el tribunal, “es insuficiente”.