Donald Trump. Foto: REUTERS

Donald Trump calificó de “profundamente decepcionante” y de “decisión terrible” el fallo de la Corte Suprema, que declaró ilegales los aranceles a los socios comerciales de Estados Unidos.

“Este era un caso importante para mí, más como símbolo de seguridad económica y nacional”, dijo el presidente norteamericano en una conferencia de prensa improvisada.

Advirtió que en su “opinión, el tribunal ha sido influido por intereses extranjeros y por un movimiento político que es mucho más pequeño de lo que la gente podría imaginar”.

Donald Trump habló tras la decisión de la Corte Suprema sobre los aranceles. Video: EFE.

Según el mandatario, los países que “han estado estafando” a EE.UU. “durante años están eufóricos” tras el dictamen, que podría significar el reembolso de unos 240.000 millones recaudados por Washington por los llamados “gravámenes recíprocos” anunciados en abril de 2025, entre otras medidas.

“El fallo del Tribunal Supremo sobre los aranceles es profundamente decepcionante, y me avergüenza la actitud de ciertos miembros de la Corte, absolutamente me avergüenza que no tengan el valor de hacer lo que es correcto para nuestro país”, dijo el presidente estadounidense desde la Casa Blanca.

El republicano agradeció a los jueces discrepantes, Samuel Alito, Clarence Thomas y Brett Kavanaugh, los magistrados más conservadores de los 9 que componen el Supremo, por “su fuerza, sabiduría y amor” a su país. “Al leer las opiniones de disenso, nadie puede argumentar en contra”, añadió.

También insistió en que tienen “alternativas muy poderosas” a la IEEPA para imponer aranceles a los socios comerciales del país.

“La buena noticia es que existen métodos, prácticas, leyes y facultades, reconocidos por todo el Tribunal en esta terrible decisión, y también reconocidos por el Congreso, al que hacen referencia, que son incluso más poderosos que los aranceles de la IEEPA”, afirmó.