Javier Milei y Donald Trump. Foto: REUTERS

La Corte Suprema de Estados Unidos falló contra los aranceles impuestos por Donald Trump meses atrás. Esto podría tener algún impacto en el acuerdo comercial que consiguió Argentina, aunque desde el Gobierno todavía aguardan novedades.

Los aranceles “recíprocos” impuestos por Donald Trump son “ilegales”, según el máximo tribunal. Se considera que violó la ley federal y ahora “la política exterior de la Casa Blanca y la agenda económica del presidente” afrontan una “derrota contundente”.

U.S. President Donald Trump shakes hands with Argentina's President Javier Milei as they take part in a charter announcement for Trump's Board of Peace initiative aimed at resolving global conflicts, alongside the 56th annual World Economic Forum (WEF), in Davos, Switzerland, January 22, 2026. REUTERS/Jonathan Ernst Foto: REUTERS

El acuerdo con Estados Unidos se enviará al Congreso para marzo, aunque se desconoce cómo se darán los acontecimientos en la Justicia del país liderado por Donald Trump. Según informó TN, hay expectativa en el Gobierno local por las herramientas que empleará la Casa Blanca para mantener los aranceles.

Uno de los escenarios posibles es que el acuerdo comercial deba modificarse, en especial si Estados Unidos avanza con otros métodos para sostener los aranceles.

El trato, anunciado meses atrás, incluía la excepción para Argentina del arancel anunciado en la orden ejecutiva del 2 de abril de 2025, además de que el adicional no cruzaba los 10% en el resto de los bienes, entre otras cuestiones.

Donald Trump detalló que colocará un arancel del 10% a todos los país, aunque bajo la Ley de Comercio de 1974. Todavía no hay certezas acerca de los cambios que representaría para el acuerdo comercial esta medida, por lo que hasta el momento están a la espera.

El fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos

El presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, redactó la opinión mayoritaria y el tribunal acordó por seis votos a tres que los aranceles estaban por fuera de la ley.

Aranceles de Donald Trump. Foto: Reuters/Carlos Barria

“El presidente se arroga la facultad extraordinaria de imponer unilateralmente aranceles de monto, duración y alcance ilimitados. A la luz de la amplitud, la historia y el contexto constitucional de dicha facultad, debe identificar una autorización clara del Congreso para ejercerla”, escribió Roberts para el tribunal.

La facultad de emergencia en la que Trump intentó basarse, según el tribunal, “es insuficiente”.