Imágenes del mayor ataque de Rusia a Ucrania en los últimos meses. Foto: Captura de video.

Rusia afirmó que planea intensificar los bombardeos sobre Kiev y volvió a solicitar la salida de diplomáticos y ciudadanos extranjeros de la capital ucraniana, en un contexto de creciente tensión militar en la región.La advertencia fue transmitida por el ministro de Relaciones Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, durante una conversación telefónica con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, según informó la cancillería rusa en un comunicado oficial.

De acuerdo con ese reporte, Lavrov hizo referencia a un mensaje previo del Ministerio de Exteriores, en el que se recomendaba a Estados Unidos y a otros países con representación diplomática en Kiev organizar la evacuación de su personal.

Las consecuencias del ataque con misil de Rusia a Ucrania. Foto: REUTERS

Escalada de ataques en Ucrania

En los últimos días, Rusia lanzó una serie de ataques con drones y misiles sobre territorio ucraniano que provocaron víctimas fatales, heridos y daños materiales en distintas zonas de la capital.

Entre los sistemas utilizados, Moscú habría desplegado el misil hipersónico Oreshnik, una arma que, según autoridades rusas, puede alcanzar velocidades superiores a Mach 10 y tendría capacidad nuclear.

La ofensiva se produjo poco después de que Rusia acusara a Ucrania de un ataque contra una escuela técnica en la región de Lugansk, territorio actualmente bajo control ruso, donde se registraron varias muertes. Tras ese episodio, el presidente Vladimir Putin habría ordenado una respuesta militar.

Imágenes del mayor ataque de Rusia a Ucrania en los últimos meses. Foto: Captura de video.

No es la primera vez que Rusia solicita la evacuación de personal extranjero en Kiev. A comienzos del mes de mayo, ya había emitido una advertencia similar en la que anticipaba posibles ataques de gran escala, en medio de tensiones por acciones militares ucranianas en territorio ruso.

El escenario se enmarca en una escalada del conflicto, con intercambios de ataques y advertencias cruzadas entre ambas partes, que elevan la preocupación internacional por una posible intensificación de las hostilidades.