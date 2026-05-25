La corrupción salpica a Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España. Foto: EFE

La Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) emitió un duro pronunciamiento público contra la actual conducción económica del gobierno de España comandado por Pedro Sánchez. Los funcionarios encargados del control tributario denunciaron la existencia de una asfixia fiscal generalizada sobre los hogares y se declararon víctimas directas del encarecimiento del costo de vida.

La dirección del colectivo técnico rechazó las reiteradas descalificaciones políticas que intentan posicionar a los trabajadores del organismo como adversarios directos de los contribuyentes. Los portavoces sectoriales advirtieron que esta campaña de desprestigio institucional debilita la confianza ciudadana y favorece exclusivamente a las grandes corporaciones que eluden sus obligaciones fiscales.

Los inspectores tributarios vincularon el malestar social a la aparición de gravísimos casos de presunta corrupción política en el seno de las administraciones públicas. Las cúpulas de la asociación afirmaron que estos escándalos éticos merman la credibilidad del sistema democrático en momentos donde las familias sufren serios problemas de empleo, vivienda e inflación.

Pedro Sánchez, España. Foto: REUTERS

La política impositiva del Ministerio de Hacienda recibió severas objeciones técnicas debido a la persistente negativa oficial a deflactar la tarifa del IRPF. Los especialistas de la Agencia Tributaria explicaron que esta omisión legal genera un incremento automático y encubierto de la presión impositiva sobre los salarios de la clase media trabajadora.

Los acuerdos de financiación bilateral entre el Estado central y el Gobierno regional de Cataluña también encendieron las alarmas de los equipos de control fiscal. Los funcionarios denunciaron que estos arreglos económicos adolecen de un evidente carácter inconstitucional tras ser adoptados sin un debate parlamentario previo y transparente.

La aplicación de este denominado “cupo catalán” conducirá inevitablemente a la ruptura definitiva de la caja común de las finanzas de la península. Las autoridades de la asociación alertaron que la división del sistema pondrá en riesgo la base de datos unificada de los contribuyentes, un pilar informático clave para detectar el fraude fiscal nacional.

El empresario y comisionista por la compra de mascarillas en el caso Ábalos, Víctor de Aldama se hace fotos con algunos seguidores al paso de la manifestación "Marcha por la Dignidad". Foto: EFE.

La tercera gran objeción del gremio profesional apuntó contra las modificaciones proyectadas para los procesos selectivos de los nuevos inspectores del Estado. Los técnicos estatales denunciaron un plan oficial para sustituir los tradicionales exámenes de conocimientos teóricos por sistemas de evaluación basados en criterios totalmente subjetivos.

La implementación de este nuevo paradigma selectivo busca debilitar la independencia de los cuerpos de inspectores para permitir la interferencia política en las determinaciones técnicas. Los directivos de la entidad exigieron el cese inmediato de los ataques a la honorabilidad del colectivo y recordaron que el diseño de las complejas leyes fiscales es responsabilidad exclusiva de los legisladores.