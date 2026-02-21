Javier Milei en Estados Unidos. Foto: EFE

La Corte Suprema de Estados Unidos resolvió que Donald Trump se extralimitó en sus facultades al aplicar aranceles masivos a las importaciones provenientes de distintos socios comerciales convirtiéndose en uno de los pronunciamientos más relevantes en política económica de las últimas décadas y golpea de lleno a la principal herramienta de negociación internacional del presidente norteamericano. En medio del acuerdo comercial sellado con Argentina, el gobierno de Javier Milei decidió sostener el envío del pacto al Congreso.

El alcance del fallo no se restringe a los impuestos globales que había ejecutado el líder republicano, sino que también afecta los entendimientos comerciales que la Casa Blanca había cerrado y presentado con varios países, incluida la Argentina. Cabe destacar que Trump volvió a desafiar al máximo tribunal restableciendo un arancel del 10% y este sábado 21 de febrero lo elevó otros cinco puntos.

La resolución judicial abrió un escenario de peso porque podría forzar a Trump a desarmar convenios con otras naciones y eventualmente afrontar devoluciones millonarias a gobiernos extranjeros perjudicados. A pocos meses de iniciar su segundo mandato, el mandatario estadounidense había recurrido a la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional de 1977 para fijar aranceles a productos de más de un centenar de países, entre ellos la Argentina.

El fallo también puso en riesgo el principal beneficio que el país obtenía en términos de acceso a mercados, ya que la baja del arancel recíproco del 10% al 0% para 1.675 posiciones era “la única concesión en materia de acceso a mercados que brindaba a nuestro país”, según señalaron desde la Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA). En cambio, la ampliación de la cuota de carne vacuna, que pasó de 20.000 a 100.000 toneladas métricas hasta 2026, fue otorgada mediante un decreto específico de Trump y no forma parte del acuerdo ahora invalidado.

Según averiguó Infobae, fuentes del Gobierno indicaron que el fallo introduce dudas sobre la viabilidad del entendimiento, aunque se avanzará igual con la ratificación parlamentaria. “Eso no se frena. En las próximas semanas tenemos intención de enviar las modificaciones de leyes que nos permitan aplicar los aspectos técnicos”, aseguró una voz cercana a Milei.

Para poner en marcha distintos puntos del acuerdo, será necesario modificar normas: algunas mediante decretos, otras por resoluciones administrativas y las centrales a través del Congreso. Uno de los aspectos más sensibles es que para que rijan los beneficios arancelarios, Estados Unidos exige la adhesión a convenios internacionales, como el Tratado de Cooperación en materia de Patentes.

El dictamen del máximo tribunal estadounidense reconfiguró el vínculo comercial bilateral al eliminar parte del diferencial que favorecía a los productos argentinos. La sentencia establece que la potestad para fijar estos tributos corresponde al Congreso de ese país, lo que impide al Poder Ejecutivo imponerlos de manera amplia sin control legislativo.

De esta manera, con la caída de los aranceles generalizados, el sector privado deberá rediseñar su estrategia de ingreso al mercado norteamericano, aunque la cuota de 80.000 toneladas de carne bovina destinada a ese país se mantiene sin cambios, ya que fue negociada por fuera del acuerdo alcanzado por el fallo.