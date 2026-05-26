Benjamín Netanyahu amenazó con “aplastar” a Hezbollah. Foto: REUTERS

El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu afirmó este lunes que Israel intensificará su ofensiva militar en Líbano con el objetivo de “aplastar” al movimiento chiita Hezbollah, en medio de los intentos diplomáticos impulsados por Estados Unidos e Irán para alcanzar un acuerdo que permita reducir la escalada bélica en Medio Oriente.

“Ordené una aceleración de nuestras operaciones”, sostuvo Netanyahu en un mensaje difundido a través de su canal de Telegram. “Vamos a intensificar los golpes, intensificar la potencia y vamos a aplastar” a Hezbollah, agregó el mandatario israelí.

Israel intensificó los bombardeos en el sur de Líbano

En paralelo, el Ejército israelí incrementó este lunes los bombardeos sobre el sur libanés y atacó especialmente las inmediaciones de la ciudad de Tiro, pese a la tregua vigente desde el 17 de abril.

La ofensiva se produjo en un contexto de creciente tensión fronteriza y de reiterados intercambios de ataques entre Israel y Hezbollah, mientras continúan las negociaciones diplomáticas para intentar sostener el alto el fuego acordado semanas atrás.

Estados Unidos acusó a Hezbolá de “sabotear” las negociaciones de paz

Desde Washington, el Gobierno estadounidense calificó de “insostenible” la continuidad de los ataques de Hezbollah contra territorio israelí y acusó al grupo chiita de intentar “sabotear” las negociaciones de paz entre Beirut y Tel Aviv.

“El statu quo es insostenible”, declaró una fuente del Departamento de Estado. Según esa versión, desde la entrada en vigor del alto el fuego, Hezbollah lanzó alrededor de 1.000 drones y 700 cohetes contra Israel.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Foto: Reuters (Jonathan Ernst)

“Hezbollah es totalmente responsable de la situación actual”, añadió el funcionario, quien además justificó los ataques israelíes sobre suelo libanés al afirmar que “no se puede esperar que Israel absorba pasivamente los ataques contra sus fuerzas armadas y civiles”.

Las declaraciones de la administración del presidente estadounidense Donald Trump coincidieron con una publicación del medio ‘Axios’, que señaló que Washington respaldaría una eventual escalada militar israelí en respuesta a las ofensivas de Hezbollah.

Itamar Ben Gvir pidió una “guerra a gran escala” contra Líbano

En este contexto, el ministro israelí de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, reclamó al Gobierno de Netanyahu retomar “una guerra a gran escala” contra Líbano y propuso además interrumpir el suministro eléctrico al país vecino.

El ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, reclamó al Gobierno de Netanyahu retomar “una guerra a gran escala”. Foto: Reuters

A mitad de mayo, Israel y Líbano acordaron extender por otros 45 días el alto el fuego alcanzado en abril, tras mantener tres rondas de negociaciones de paz en Washington. Sin embargo, el Estado israelí continuó realizando ataques diarios sobre territorio libanés.

Si bien Hezbollah no participa de las conversaciones diplomáticas, las negociaciones entre ambos países continuarán el 2 y 3 de junio en Washington y estarán acompañadas por una reunión de carácter militar prevista para el 29 de mayo en el Pentágono.