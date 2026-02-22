Ucrania informa de ataque masivo ruso con 52 misiles y 297 drones con al menos un muerto. Foto: EFE.

La Fuerza Aérea ucraniana informó este domingo de un ataque ruso masivo con 52 misiles y 297 drones, de los que fueron neutralizados respectivamente 33 y 274, a punto de que se cumpla el cuarto aniversario de la invasión.

“En la noche del 22 de febrero, el enemigo lanzó un ataque combinado contra infraestructuras esenciales en Ucrania con drones de ataque y misiles aire-aire y tierra-tierra”, informó la Fuerza Aérea en Telegram.

Los proyectiles comprendían cuatro misiles antibuque Zircon, 22 misiles balísticos de tipo Iskander-M y S-400, 18 misiles de crucero Kh-101, dos misiles de crucero Iskander-K y cuatro misiles aéreos guiados Kh-59 y Kh-69.

Ucrania informa de ataque masivo ruso con 52 misiles y 297 drones, con al menos un muerto. Video: EFE.

A estos se sumaron 297 drones de ataque Shahed, Gerbera e Italmas, así como de otros tipos, lanzados desde las regiones rusas de Briansk, Kursk, Oriol, Shatalovo, Milerovo y Primorsko-Ajtarsk, así como desde la Crimea ocupada. “Las principales zonas de ataque fueron las regiones de Kiev, Odesa, Kirovograd y Poltava”, señaló la Fuerza Aérea.

De acuerdo con el parte, fueron neutralizados dos de los misiles antibuque Zircon; ocho de los Iskander-M y S-400; 17 de los Kh-101; dos de los Iskander-K; cuatro de los Kh-59 y Kh-69; y 274 drones de diversos tipos.

Sin embargo, se registraron impactos de 14 misiles y 23 drones en 14 emplazamientos distintos, así como la caída de fragmentos derribados en cinco localizaciones distintas.

Al menos una persona murió y cinco resultaron heridas en la región de Kiev, según las autoridades ucranianas, que también informaron de que los ataques habían afectado al tráfico ferroviario en la zona en torno a la capital.

Mujeres soldado en Ucrania. Foto: Ercin Erturk/AA/picture alliance

Las víctimas residían en la localidad de Putrivka, en la región de Kiev, donde ocho personas, entre ellas un niño, fueron rescatadas de debajo de los escombros tras un ataque, informó el Servicio de Emergencias del Estado. Cinco de ellos tuvieron que ser hospitalizados y uno murió de camino al hospital.

Por otro lado, el alcalde de la ciudad sureña de Odesa, Oleg Kiper, afirmó que el enemigo sigue atacando “de forma masiva” el sector energético de la región.

“Esta noche Rusia lanzó de nuevo drones contra instalaciones de la infraestructura energética. A consecuencia de ello, amplias zonas se han incendiado. Ahora mismo todos los fuegos han sido eliminados por los servicios de rescate. Por suerte no ha habido muertos ni heridos”, escribió en Telegram.