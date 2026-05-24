Disparos cerca de la Casa Blanca: el Servicio Secreto de EEUU abatió al atacante Foto: REUTERS

Tras los momentos de extrema tensión que se vivieron este sábado en Estados Unidos por un violento enfrentamiento armado en las inmediaciones directas de la Casa Blanca, se conoció la historia detrás del individuo que extrajo un arma de su bolso y efectuó entre 20 y 30 disparos en una zona de alta circulación y que fue abatido por agentes federales.

El director del FBI, Kash Patel, confirmó que los agentes concurrieron al lugar para brindar apoyo logístico al Servicio Secreto ante la emergencia. El personal táctico de la fuerza de élite gubernamental respondió a la agresión con armas de fuego y neutralizó la amenaza sobre la calzada. Las ambulancias trasladaron al sospechoso hacia un hospital público regional, donde los profesionales médicos confirmaron su fallecimiento pocas horas después.

El Servicio Secreto abatió al atacante. Foto: REUTERS

Quién era el hombre que fue abatido tras sacar un arma y disparar cerca de la Casa Blanca

El joven muerto por disparos del Servicio Secreto de EE.UU. tenía 21 años, había sido detenido anteriormente en la zona y tenía problemas mentales, según medios estadounidenses.

El hombre, identificado como Nasire Best, había sido arrestado anteriormente en los accesos a la Casa Blanca, según diferentes diligencias abiertas en los tribunales y había sido llevado a un centro psiquiátrico en junio del año pasado tras protagonizar otro incidente en el área de la Casa Blanca, donde aseguró que era Jesucristo, indicó CNN.

Disparos cerca de la Casa Blanca: el Servicio Secreto de EEUU abatió al atacante y un transeúnte resultó herido

Agentes del Servicio Secreto dispararon a Best, después de que este se acercara a un puesto de control de seguridad y disparara, según los medios. El diario New York Times indicó que el tiroteo se produjo después de que el hombre sacara un arma de una bolsa y comenzara a disparar contra los agentes.

Nasire Best, el joven que fue abatido por las fuerzas federales estadounidneses. Foto: Internet

El suceso ocurrió poco antes de las 18:00, hora local (11.00 GMT) en una intersección cerca del Edificio de Oficinas Ejecutivas Eisenhower, a las afueras del complejo presidencial, donde se encontraba el presidente estadounidense, Donald Trump, explicó el Servicio Secreto en un comunicado en su cuenta de X. Durante el tiroteo un transeúnte también resultó herido.

Según los medios, Best había sido arrestado en julio del año pasado por entrar en una zona restringida del predio de la Casa Blanca, ignorando las indicaciones y órdenes de detenerse.

Alarma en la Casa Blanca tras escucharse disparos: Trump y varios funcionarios se encontraban reunidos. Foto: REUTERS

Un mes antes había sido llevado a un centro psiquiátrico por impedir a un vehículo el acceso al ala este de la Casa Blanca, entonces les dijo a los policías que “era Jesucristo y quería que lo arrestaran”.

Aparentemente un magistrado impuso una orden de alejamiento del lugar y había otra orden contra él por no presentarse a una vista judicial en agosto pasado.