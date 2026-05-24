Rusia lanzó uno de los peores ataques contra Ucrania de los últimos tiempos:

Imágenes del mayor ataque de Rusia a Ucrania en los últimos meses. Foto: Captura de video.

Rusia lanzó durante la madrugada de este domingo un masivo ataque aéreo contra Kiev y otras zonas de Ucrania que dejó al menos cuatro muertos y más de 80 heridos, en uno de los bombardeos más intensos registrados desde el inicio de la invasión ordenada por Vladímir Putin hace cuatro años.

El ataque ocurrió pocos días después de que Ucrania realizara un bombardeo contra un liceo ubicado en una región ocupada por Moscú, episodio al que el Kremlin había prometido responder.

El mayor ataque de Rusia a Ucrania en los últimos meses. Video: Reuters.

Los detalles del mayor ataque de Rusia contra Ucrania en el último tiempo

Según informó la fuerza aérea ucraniana, Rusia utilizó “690 aparatos de ataque aéreo”, entre ellos 90 misiles y 600 drones de distintos tipos. Además, las autoridades confirmaron el lanzamiento de un misil balístico de alcance intermedio, lo que elevó aún más la tensión en medio del conflicto.

El alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, detalló que dos personas murieron en la capital y al menos 56 resultaron heridas por el impacto de las explosiones y los incendios provocados por los proyectiles.

Imágenes del mayor ataque de Rusia a Ucrania en los últimos meses. Foto: Captura de video.

En paralelo, las autoridades regionales informaron que otras dos personas fallecieron en la región de Kiev, donde además se registraron nueve heridos y graves daños materiales.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, denunció que las fuerzas rusas utilizaron un misil hipersónico Oreshnik, un arma con capacidad nuclear que representa una de las tecnologías militares más avanzadas del arsenal ruso.

A través de un mensaje publicado en Telegram, Zelenski describió el impacto de los ataques sobre la infraestructura civil. “Tres misiles rusos contra una instalación de abastecimiento de agua, un mercado incendiado, decenas de edificios residenciales dañados y varias escuelas afectadas”, afirmó el mandatario.

“Están completamente locos”, expresó Zelenski al referirse a las acciones del gobierno ruso y al incremento de los bombardeos contra zonas urbanas.

Imágenes del mayor ataque de Rusia a Ucrania en los últimos meses. Foto: Captura de video.

Las imágenes difundidas por medios locales mostraron columnas de humo, edificios destruidos y equipos de emergencia trabajando durante horas para asistir a los heridos y apagar incendios en distintos barrios de Kiev.

El nuevo ataque vuelve a evidenciar la escalada militar entre Moscú y Kiev en un contexto de creciente tensión internacional y mientras continúan los combates en varios frentes del este y sur de Ucrania. Analistas internacionales advierten que el uso masivo de drones y misiles de largo alcance podría marcar una nueva fase de intensificación en la guerra.