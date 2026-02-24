Un transporte que revolucionará el continenete Foto: Foto generada con IA

Sudamérica da un paso histórico en infraestructura y movilidad con la llegada de un tren de alta velocidad que promete transformar por completo los desplazamientos entre ciudades clave. Este avance, impulsado principalmente por Perú, posiciona a la región en un nuevo nivel de innovación tecnológica al integrar un servicio ferroviario capaz de competir directamente con los viajes en avión gracias a su velocidad de 200 km/h.

Con un enfoque que combina eficiencia, turismo y desarrollo económico, el nuevo sistema apunta a unir ciudades estratégicas y reducir drásticamente los tiempos de viaje, ofreciendo una alternativa más sostenible y accesible para miles de pasajeros cada día.

Un tren que revoluciona el transporte Foto: Foto generada con IA

Un tren pensado para conectar ciudades esenciales

El proyecto estrella es la línea Lima – Ica, un corredor ferroviario de 323 kilómetros que recorrerá la costa central peruana y unirá la capital con algunos de los polos turísticos más importantes del país. Entre sus 15 estaciones figuran Villa El Salvador, Lurín, Cañete, Pisco y Paracas, lo que permitirá articular zonas urbanas, áreas productivas y destinos turísticos de alto flujo.

La obra incluye 47 km de viaductos y 32 km de túneles, una demostración del nivel técnico e ingenieril detrás del proyecto. Una vez operativo, podrá transportar alrededor de 45.000 pasajeros diarios, descongestionando vías clave como la Panamericana Sur y ofreciendo una alternativa más rápida y económicamente competitiva frente al avión.

Velocidad, eficiencia y tecnología al servicio del usuario

Aunque no alcanza las cifras de trenes bala europeos o asiáticos, el servicio fue diseñado específicamente para las condiciones y necesidades sudamericanas. Su objetivo es combinar rapidez, regularidad y accesibilidad, permitiendo reducir a la mitad los tiempos habituales de viaje en auto. Por ejemplo, el trayecto Lima–Ica, que suele tomar casi cinco horas por carretera, podrá realizarse en aproximadamente dos horas y media gracias a la nueva infraestructura de alta velocidad.

El tren utiliza tecnología ferroviaria contemporánea, con mejoras avanzadas en señalización, control, eficiencia energética y seguridad operacional. Estos elementos buscan garantizar un servicio estable y sostenible en el tiempo, integrándose además con futuros proyectos que podrían expandirse hacia otros corredores nacionales y regionales.

Alcanzará velocidades que superan los 300 kilómetros por hora. Foto: Foto generada con IA

Inversión millonaria y colaboración internacional

El desarrollo del tren de alta velocidad es posible gracias a una fuerte inversión de USD 6.500 millones, apoyada por capitales chinos, cuya participación ha sido decisiva para impulsar el proyecto. Esta colaboración también reafirma el creciente vínculo ferroviario entre China y Sudamérica, enfocado en potenciar el comercio, el turismo y la conectividad dentro del continente.

De acuerdo con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones de Perú, el cronograma prevé que el expediente técnico esté listo en 2027 y las obras concluyan hacia 2032, lo que convierte al tren en uno de los planes de infraestructura más ambiciosos de la región en la última década.

¿El fin de los vuelos cortos?

Con su nivel de eficiencia, este tren se perfila como una alternativa directa a los viajes en avión de corta y media distancia. Su velocidad, sumada a menores tiempos puerta a puerta y tarifas competitivas, podría modificar la forma en que locales y turistas se desplazan dentro del país, dando lugar a un modelo de movilidad más sostenible y conectado con los desafíos del siglo XXI.