Juicio por el crimen de Marielle Franco en Brasil:

Marchas por el crimen de Marielle Franco.

La Corte Suprema de Brasil condenó a los acusados de ordenar, planificar y encubrir el asesinato de la concejala y activista de Río de Janeiro, Marielle Franco, con penas de entre 9 y 76 años de cárcel.

Los cuatro magistrados dieron por probado que João ‘Chiquinho’ Brazão, ex diputado federal, y su hermano Domingos Brazão, consejero del Tribunal de Cuentas de Río, fueron quienes “ordenaron” este crimen que causó una enorme conmoción a nivel internacional.

También responsabilizaron penalmente a Rivaldo Barbosa, exjefe de la Policía Civil de Río, por garantizar la impunidad de los implicados al “obstruir” las investigaciones.

Juicio en Brasil por el crimen de Marielle Franco. Foto: EFE

Así como a Ronald Paulo Alves, ex policía militar, por suministrar información “esencial” para el crimen"; y a Robson Calixto Fonseca, conocido como ‘Peixe’, “hombre de confianza” de los Brazão.

Según el tribunal, ante la cada vez mayor influencia mediática y política de Marielle Franco, los Brazão “decretaron la muerte” de la concejala como “la única salida para preservar sus intereses en la región”.

Con ello, también buscaron “producir un efecto intimidatorio y disuasorio” entre otros miembros de su plataforma política, el Partido Socialismo y Libertad.

La sentencia, sin embargo, aún no es firme, ya que aún cabe recurso ante el mismo tribunal.

Marielle Franco, mujer, negra, lesbiana, nacida en una favela y militante del PSOL, fue asesinada a tiros la noche del 14 de marzo de 2018 mientras se trasladaba en un auto tras participar en un acto en el centro de Río de Janeiro.