Las fuertes lluvias que azotaron el estado de Minas Gerais, en el sureste de Brasil, causaron al menos 36 muertes, mientras que los equipos de rescate buscan a 33 desaparecidos.

Los bomberos encontraron los cuerpos de cinco personas en el municipio de Juiz de Fora, el más afectado por el fuerte temporal que empezó el lunes y aún amenaza con causar estragos en la región.

En Juiz de Fora, se han registrado hasta el momento 30 fallecidos y aún se intenta localizar a otras 31 personas.

Temporal fatal en Minas Gerais, Brasil. Video: EFE.

Otros seis municipios de la región también han registrado daños importantes, aunque sin lamentar víctimas fatales.

Las fuerzas de seguridad han rescatado a 208 personas con vida en la región.

Las precipitaciones causaron importantes deslizamientos de tierra, graves inundaciones que han anegado barrios enteros y daños estructurales en infraestructuras.

Alrededor de 700 personas en Juiz de Fora y Ubá tuvieron que abandonar sus hogares.

Además, los pronósticos hablan de un escenario preocupante, ya que se espera que las lluvias continúen de manera intensa en los próximos días, aumentando el riesgo de nuevos deslizamientos y torrentes de agua.

La ayuda del Gobierno de Lula

Con todo, el Gobierno de Lula da Silva anunció que ya va a liberar 800 reales para cada persona que se haya quedado sin hogar tras las lluvias.

También negocia anticipar una serie de beneficios de la Seguridad Social para los habitantes de la zona.