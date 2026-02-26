Impactante corredor bioceánico en Sudamérica: así será el túnel de la Cordillera de los Andes que unirá San Juan con Chile
Este megaproyecto es uno de los más esperados por el país trasandino y la región cuyana. Comercio, turismo e integración regional, los puntos a destacar.
El túnel de Agua Negra aparece nuevamente en la agenda binacional entre Chile y Argentina, en un proyecto muy esperado en la región cuyana.
Con 14 kilómetros de extensión y ubicado a más de 4.000 metros de altura en plena Cordillera de los Andes, la obra se presenta como un paso clave para el comercio, el turismo y la integración cultural entre ambos países.
Actualmente, el cruce de Agua Negra funciona como un camino de montaña que se habilita únicamente en verano debido a las condiciones climáticas adversas.
Esto restringe el tránsito de personas y mercancías, generando una fuerte dependencia de otros pasos fronterizos. El túnel propuesto permitiría un tránsito seguro durante todo el año y abriría nuevas oportunidades logísticas para las provincias argentinas del centro y noroeste.
Minería, agroindustria y turismo: estos son los sectores más beneficiados
La nueva obra reducirá costos logísticos y mejorará la competitividad de las exportaciones argentinas hacia los mercados asiáticos.
En la misma línea, el corredor bioceánico habilitará que los turistas puedan pasar a Chile de una forma más sencilla.
Entre los puntos más destacados, integraría economías regionales y potenciaría sectores como la minería, la agroindustria y las energías renovables.
El financiamiento del proyecto: el gran desafío para concretar el túnel binacional
El proyecto no es nuevo: fue impulsado dentro del marco del Eje Capricornio, una estrategia de corredores bioceánicos que buscan vincular el Atlántico con el Pacífico.
Aunque en su momento contó con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la iniciativa quedó paralizada por falta de consenso político y restricciones presupuestarias.
En la actualidad, el debate se reaviva. El cónsul de Chile en San Juan, Mario Schiavone, aseguró que el proyecto sigue en pie: “Pensando en lo que viene, el túnel de Agua Negra sigue siendo una aspiración muy fuerte, un proyecto que no se va a perder nunca”.