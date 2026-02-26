Paso Internacional Agua Negra - cruce a Chile

El túnel de Agua Negra aparece nuevamente en la agenda binacional entre Chile y Argentina, en un proyecto muy esperado en la región cuyana.

Con 14 kilómetros de extensión y ubicado a más de 4.000 metros de altura en plena Cordillera de los Andes, la obra se presenta como un paso clave para el comercio, el turismo y la integración cultural entre ambos países.

Cordillera de los Andes. Foto: Unsplash.

Actualmente, el cruce de Agua Negra funciona como un camino de montaña que se habilita únicamente en verano debido a las condiciones climáticas adversas.

Esto restringe el tránsito de personas y mercancías, generando una fuerte dependencia de otros pasos fronterizos. El túnel propuesto permitiría un tránsito seguro durante todo el año y abriría nuevas oportunidades logísticas para las provincias argentinas del centro y noroeste.

Minería, agroindustria y turismo: estos son los sectores más beneficiados

La nueva obra reducirá costos logísticos y mejorará la competitividad de las exportaciones argentinas hacia los mercados asiáticos.

Frontera con Chile. Foto X @jriquelmediaz

En la misma línea, el corredor bioceánico habilitará que los turistas puedan pasar a Chile de una forma más sencilla.

Entre los puntos más destacados, integraría economías regionales y potenciaría sectores como la minería, la agroindustria y las energías renovables.

El financiamiento del proyecto: el gran desafío para concretar el túnel binacional

El proyecto no es nuevo: fue impulsado dentro del marco del Eje Capricornio, una estrategia de corredores bioceánicos que buscan vincular el Atlántico con el Pacífico.

BID Foto: BID

Aunque en su momento contó con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la iniciativa quedó paralizada por falta de consenso político y restricciones presupuestarias.

En la actualidad, el debate se reaviva. El cónsul de Chile en San Juan, Mario Schiavone, aseguró que el proyecto sigue en pie: “Pensando en lo que viene, el túnel de Agua Negra sigue siendo una aspiración muy fuerte, un proyecto que no se va a perder nunca”.