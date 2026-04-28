Canal 26
Por Canal 26
martes, 28 de abril de 2026, 10:00
El hombre debió quedar internado en el Hospital Rawson de San Juan y en estado crítico.
El hombre debió quedar internado en el Hospital Rawson de San Juan y en estado crítico. Foto: Gobierno de San Juan.

Si vivís en San Juan o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 22°. Con un cielo nubes y claros, la jornada en San Juan promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 28 de abril de 2026.

Pronóstico para hoy en San Juan

Mañana
Soleado
Viento
Sureste 4 - 17 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
21°
Viento
Noreste 15 - 33 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
14°
Viento
Sur 2 - 4 km/h
Lluvia
0%

Hoy en San Juan se espera una jornada con nubes y claros. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 22°.

Viento: 15 - 33 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 8°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 14°.


Mañana se esperan 24° de máxima, y para el Jueves el termómetro rondará los 24°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en San Juan.

Máxima: 22°
Mínima: 7°
Sensación Térmica: 7°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:03
Puesta del sol18:59
Horas de luz10h 56m
Fase lunarCreciente
Iluminación91%

Radar meteorológico – San Juan

¿Cómo estará el tiempo hoy en San Juan?

Para este 28 de abril de 2026, el pronóstico en San Juan indica nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 22°.

¿A qué hora sale el sol hoy en San Juan?

El sol sale hoy en San Juan a las 08:03 y se pone a las 18:59, dando aproximadamente 10h 56m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en San Juan?

El índice UV máximo esperado para hoy en San Juan es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en San Juan?

El pronóstico para hoy en San Juan indica nubes y claros con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en San Juan?

Para este 28 de abril de 2026, los vientos en San Juan soplarán a una velocidad de 15 - 33 km/h.

Ubicación de San Juan

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 11° 11° Sur 5 - 9 km/h 0% Nubes y claros
02:00 10° Sur 6 - 12 km/h 0% Nubes y claros
03:00 Sur 4 - 12 km/h 0% Nubes y claros
04:00 Sur 4 - 9 km/h 0% Nubes y claros
05:00 Sur 5 - 11 km/h 0% Nubes y claros
06:00 Sureste 7 - 14 km/h 0% Nubes y claros
07:00 Sureste 7 - 18 km/h 0% Nubes y claros
08:00 Sureste 7 - 17 km/h 0% Soleado
09:00 Sureste 4 - 17 km/h 0% Soleado
10:00 10° 10° Este 1 - 16 km/h 0% Soleado
11:00 13° 13° Noreste 3 - 17 km/h 0% Soleado
12:00 16° 16° Noreste 7 - 22 km/h 0% Soleado
13:00 18° 18° Noreste 9 - 25 km/h 0% Soleado
14:00 19° 19° Noreste 10 - 28 km/h 0% Soleado
15:00 20° 20° Noreste 12 - 30 km/h 0% Soleado
16:00 21° 21° Noreste 13 - 31 km/h 0% Soleado
17:00 21° 21° Noreste 15 - 33 km/h 0% Soleado
18:00 21° 21° Noreste 13 - 33 km/h 0% Soleado
19:00 18° 18° Noreste 7 - 27 km/h 0% Nubes y claros
20:00 16° 16° Noreste 5 - 13 km/h 0% Nubes y claros
21:00 15° 15° Noreste 1 - 9 km/h 0% Nubes y claros
22:00 14° 14° Sur 2 - 4 km/h 0% Nubes y claros
23:00 14° 14° Sur 5 - 9 km/h 0% Nubes y claros
24:00 13° 13° Sur 2 - 8 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.