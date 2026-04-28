Pronóstico en San Juan: cómo estará el tiempo hoy, 28 de abril de 2026
Hoy en San Juan se espera una temperatura mínima de 7° y una máxima de 22°. Sin lluvias, el día se presentará nubes y claros.
Si vivís en San Juan o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 22°. Con un cielo nubes y claros, la jornada en San Juan promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los 7° para este 28 de abril de 2026.
Pronóstico para hoy en San Juan
Hoy en San Juan se espera una jornada con nubes y claros. La temperatura mínima será de 7° y llegará a una máxima de 22°.
Viento: 15 - 33 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.
Por la mañana, con una temperatura de 8°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 14°.
Mañana se esperan 24° de máxima, y para el Jueves el termómetro rondará los 24°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en San Juan.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|08:03
|Puesta del sol
|18:59
|Horas de luz
|10h 56m
|Fase lunar
|Creciente
|Iluminación
|91%
Radar meteorológico – San Juan
¿Cómo estará el tiempo hoy en San Juan?
Para este 28 de abril de 2026, el pronóstico en San Juan indica nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 7° y una máxima de 22°.
¿A qué hora sale el sol hoy en San Juan?
El sol sale hoy en San Juan a las 08:03 y se pone a las 18:59, dando aproximadamente 10h 56m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en San Juan?
El índice UV máximo esperado para hoy en San Juan es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en San Juan?
El pronóstico para hoy en San Juan indica nubes y claros con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en San Juan?
Para este 28 de abril de 2026, los vientos en San Juan soplarán a una velocidad de 15 - 33 km/h.
Ubicación de San Juan
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|11°
|11°
|Sur 5 - 9 km/h
|0%
|Nubes y claros
|02:00
|10°
|9°
|Sur 6 - 12 km/h
|0%
|Nubes y claros
|03:00
|9°
|9°
|Sur 4 - 12 km/h
|0%
|Nubes y claros
|04:00
|8°
|8°
|Sur 4 - 9 km/h
|0%
|Nubes y claros
|05:00
|8°
|8°
|Sur 5 - 11 km/h
|0%
|Nubes y claros
|06:00
|8°
|7°
|Sureste 7 - 14 km/h
|0%
|Nubes y claros
|07:00
|8°
|7°
|Sureste 7 - 18 km/h
|0%
|Nubes y claros
|08:00
|7°
|7°
|Sureste 7 - 17 km/h
|0%
|Soleado
|09:00
|8°
|8°
|Sureste 4 - 17 km/h
|0%
|Soleado
|10:00
|10°
|10°
|Este 1 - 16 km/h
|0%
|Soleado
|11:00
|13°
|13°
|Noreste 3 - 17 km/h
|0%
|Soleado
|12:00
|16°
|16°
|Noreste 7 - 22 km/h
|0%
|Soleado
|13:00
|18°
|18°
|Noreste 9 - 25 km/h
|0%
|Soleado
|14:00
|19°
|19°
|Noreste 10 - 28 km/h
|0%
|Soleado
|15:00
|20°
|20°
|Noreste 12 - 30 km/h
|0%
|Soleado
|16:00
|21°
|21°
|Noreste 13 - 31 km/h
|0%
|Soleado
|17:00
|21°
|21°
|Noreste 15 - 33 km/h
|0%
|Soleado
|18:00
|21°
|21°
|Noreste 13 - 33 km/h
|0%
|Soleado
|19:00
|18°
|18°
|Noreste 7 - 27 km/h
|0%
|Nubes y claros
|20:00
|16°
|16°
|Noreste 5 - 13 km/h
|0%
|Nubes y claros
|21:00
|15°
|15°
|Noreste 1 - 9 km/h
|0%
|Nubes y claros
|22:00
|14°
|14°
|Sur 2 - 4 km/h
|0%
|Nubes y claros
|23:00
|14°
|14°
|Sur 5 - 9 km/h
|0%
|Nubes y claros
|24:00
|13°
|13°
|Sur 2 - 8 km/h
|0%
|Nubes y claros
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
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