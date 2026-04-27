Hoy en San Juan, el clima empezará con un cielo parcialmente nuboso durante la mañana, ofreciendo una temperatura mínima de 9.2°C. La humedad alcanzará aproximadamente un 61%, lo que se traducirá en un ambiente húmedo pero agradable. El viento soplará a una velocidad máxima de 11 km/h, permitiendo que la sensación térmica sea más fresca.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Juan

Por la tarde, el tiempo continuará siendo nuboso con temperaturas que se mantendrán entre los 15°C y 20.4°C. No se espera lluvia, haciendo del día una excelente oportunidad para actividades al aire libre. Las ráfagas de viento podrían llegar a los 17 km/h, lo que mantendrá el ambiente ventilado y fresco.

Durante la noche, las temperaturas descenderán levemente, manteniéndose en un rango cómodo para disfrutar de una buena noche de descanso. En ausencia de precipitaciones significativas, será un momento ideal para observar las estrellas en el cielo parcialmente despejado.