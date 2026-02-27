La embajada de Estados Unidos en Israel le pidió a su personal a abandonar el país:

EEUU alerta sobre posibles ataques contra Israel.

El embajador de Estados Unidos en Israel, Mike Huckabee, envió este viernes un mensaje a los trabajadores de la legación en el que les advierte que, si quieren salir del país, lo “hagan HOY”, ante un posible inicio de un conflicto en la zona.

Según informó The New York Times, el contenido de este mensaje se da a conocer poco después de que la embajada autorizara este viernes la salida de Israel del personal no esencial del Gobierno estadounidense y de sus familiares debido a “riesgos de seguridad”.

En un correo electrónico dirigido a los trabajadores, el embajador va más allá y les advierte que si quieren salir de Israel, “debían hacerlo HOY”.

La decisión se produjo tras varias reuniones y llamadas telefónicas mantenidas durante toda la noche por Huckabee, en las que participó el Departamento de Estado de EEUU, y tras las que los funcionarios coincidieron en que la seguridad del personal de la embajada era una prioridad.

“Quienes deseen salir deberían hacerlo HOY”, escribió Huckabee en el correo electrónico, enviado a las 10:24 a.m. (hora local). “Les insto a buscar un vuelo desde el Aeropuerto Ben-Gurión a cualquier destino donde pudieran reservar pasaje”, añadió.

La decisión de la embajada “probablemente resultará en una alta demanda de billetes de avión hoy”, dijo el diplomático en el mensaje, del cual The New York Times tuvo acceso a una copia.

“Concéntrense en conseguir un billete a cualquier lugar desde donde puedan continuar su viaje a Washington D. C., pero la prioridad será salir del país rápidamente”, se lee en el mensaje.

Y añade que “si bien podría haber más vuelos de salida en los próximos días, también podría no haberlos”. El Times indicó además que el correo electrónico fue verificado por tres personas conocedoras del asunto.

Despliegue militar estadounidense en Israel

El anuncio coincide con la llegada del portaaviones estadounidense USS Gerald R. Ford, el más grande del mundo, a la costa israelí como parte del despliegue militar estadounidense en Medio Oriente de cara a un posible ataque a Irán.

Irán y Estados Unidos concluyeron este jueves su tercera ronda de negociaciones de este año sobre el alcance y desarrollo del programa nuclear iraní bajo las amenazas militares de Washington, que ha realizado el mayor despliegue desde la invasión de Irak con dos portaaviones, varios destructores y decenas de cazas de combate en las cercanías de la República Islámica.

El encuentro, producido en Ginebra, concluyó con declaraciones de tono positivo por parte de los mediadores y una próxima reunión ya fijada para la semana próxima.