Japón vuelve a colocarse en el centro de la revolución del transporte global con el avance de uno de los proyectos ferroviarios más ambiciosos del mundo: el Chūō Shinkansen, un tren bala de levitación magnética que alcanzará velocidades de 505 km/h, similares a las de un avión comercial en ascenso o descenso. Este proyecto, desarrollado por JR Central, apunta a transformar la movilidad entre las principales ciudades del país mediante tecnología de punta y una infraestructura sin precedentes.

El sistema se basa en levitación magnética electrodinámica (EDS), que utiliza electroimanes superconductores para generar un campo magnético capaz de “elevar” el tren sobre la vía. De esta manera, el convoy no tiene contacto directo con los rieles, eliminando la fricción y permitiendo alcanzar velocidades extraordinarias con mayor estabilidad y seguridad. Para lograr su funcionamiento, las bobinas superconductoras se mantienen a -269 °C mediante sistemas de nitrógeno y helio líquido, una tecnología extremadamente compleja que convierte a esta línea en una de las más avanzadas del planeta.

Récord mundial: inauguran un tren bala que se desplazará a la velocidad de un avión

¿Cómo es el proyecto?

Cuando entre en operación, el tren unirá Tokio y Nagoya en apenas 40 minutos, un tiempo notable si se considera que la distancia entre ambas ciudades es de 286 kilómetros. Más adelante, en una segunda etapa prevista para 2037, la línea se extenderá hasta Osaka, permitiendo completar ese trayecto en solo 1 hora y 7 minutos. Con esto, Japón no solo busca reducir los tiempos de viaje, sino también descongestionar la histórica línea Tokaido Shinkansen, que actualmente soporta una enorme demanda.

Para hacer posible el proyecto, el trazado será en un 80% subterráneo, lo que implica desafíos técnicos colosales y una inversión aproximada de 70 millones de euros. Aunque inicialmente se esperaba su inauguración para 2027, distintas demoras obligaron a postergar la apertura hasta 2034, una decisión que refleja la magnitud y complejidad de la obra.

Japón llevará a cabo una transformación definitiva en el transporte público

Este modelo no solo destaca por su velocidad, sino también por sus ventajas en materia de seguridad y eficiencia. Al no haber contacto entre el tren y las vías, el riesgo de descarrilamiento es prácticamente nulo. Además, su diseño permite aceleraciones más rápidas y la capacidad de afrontar pendientes que serían imposibles para otros sistemas ferroviarios. Todo esto se traduce en un transporte más confiable, silencioso y sostenible.

El Chūō Shinkansen se perfila como un símbolo de la próxima generación del transporte de alta velocidad. Su funcionamiento marcará un antes y un después en la movilidad moderna y podría servir como modelo para futuras líneas en todo el mundo. Japón, pionero en trenes bala desde la década del 60, vuelve a demostrar que su apuesta por la innovación tecnológica sigue impulsando cambios globales en infraestructura y transporte.