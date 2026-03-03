La mujer de Nahuel Gallo mostró cómo fue su primera noche en Argentina y anticipó:

Nahuel Gallo y su esposa. Foto: X @gg_alexand95764

Después de pasar más de 400 días preso en Venezuela, Nahuel Gallo regresó este lunes a la Argentina, donde volvió a compartir momentos junto a sus seres queridos. Así lo mostró su mujer, María Alexandra Gómez, quien compartió en redes sociales una tierna postal familiar y anticipó cuáles serán los pasos a seguir del gendarme.

“Así pasamos la noche de ayer. Nahuel pidió algo que extrañaba con todo su corazón: carne asada argentina. Estuvimos los tres juntos después de tanto tiempo separados”, expresó Gómez en su cuenta de la red social X, donde mostró una foro de la cena de la pareja y su hijo Víctor.

Nahuel Gallo y su familia. Foto: X @gg_alexand95764

Y añadió: “Nahuel Gallo merece respeto. La situación que vivió durante tanto tiempo en Venezuela fue desgastante y dolorosa no solo para él, sino también para nosotros como familia. No fueron dos ni tres días… fueron 448 días”.

La mujer de Nahuel Gallo anticipó una denuncia contra Venezuela

“Nahuel está en un proceso de recuperación. Su salud es lo primero. Durante 14 meses se la negaron deliberadamente mientras estaba en cautiverio. Ahora tiene que sanar, paso a paso”, señaló la pareja del gendarme argentino.

En tanto, la mujer anticipó que cuando Gallo lo considere, van “a denunciar esos crímenes de lesa humanidad y exigir justicia, no desde el odio, sino desde la convicción profunda de que la verdad y la justicia son indispensables para la dignidad humana”.

Por qué detuvieron Nahuel Gallo estuvo preso en Venezuela

Gallo entró a territorio venezolano en diciembre de 2024. En un control fronterizo, fue retenido por autoridades locales, que lo vincularon sin pruebas a tareas de inteligencia. Desde ese momento, su familia perdió todo contacto formal y denunció la falta de información sobre su paradero.

El Gobierno argentino calificó el hecho como una desaparición forzada y con el correr de los meses se confirmó que el gendarme fue trasladado a El Rodeo I, un establecimiento de máxima seguridad ubicado en las afueras de Caracas.

En ese centro se alojan opositores, militares acusados de conspiración y ciudadanos extranjeros considerados “peligrosos” por Venezuela. Cabe señalar que muchos de ellos no poseen causas judiciales ni posibilidades de defensa legal.

El caso de Nahuel Gallo sigue siendo un símbolo de tensión diplomática y de cuestionamientos al sistema penitenciario venezolano. Además, se da en un contexto político especialmente delicado en Caracas, marcado por denuncias reiteradas de detenciones arbitrarias y limitaciones a la libertad de expresión y movimiento.

La familia del gendarme insiste en que él ingresó al país con todos sus documentos en regla y que su detención carece de fundamento jurídico sólido, un planteo también reflejado por distintos referentes diplomáticos y organizaciones de derechos humanos.