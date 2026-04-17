Conferencia de prensa de Nahuel Gallo. Foto: Captura de video.

A un mes y medio de su liberación, el Cabo Primero de la Gendarmería Nacional, Nahuel Gallo, solicitó formalmente ser aceptado como querellante en la causa que tramita la Justicia Federal Argentina contra Nicolás Maduro. El gendarme, quien permaneció detenido ilegalmente en Venezuela durante más de un año, confirmó la decisión a través de sus redes sociales.

“Me presenté como querellante ante la justicia federal de mi país en la causa contra Nicolás Maduro y otros jerarcas del régimen chavista por crímenes de lesa humanidad”, anunció Gallo en sus redes sociales. El efectivo de Gendarmería fundamentó su pedido en el tiempo que pasó en cautiverio.

El gendarme argentino Nahuel Gallo. Foto: Presidencia

“Sobreviví 448 días de secuestro en Venezuela. Hoy doy un paso para que haya justicia. Pido ser reconocido como víctima y parte querellante, con todas las facultades que la ley me otorga”, dijo. Además, cerró con una advertencia: “No voy a quedarme callado. Por mí, por mi familia y por todos los que han sufrido este horror que no puede quedar impune”.

Cabe recordar que Nahuel Gallo fue privado de su libertad el 8 de diciembre de 2024 al arribar a Venezuela para reencontrarse con su familia. El régimen de Maduro lo acusó de espionaje y de planear un atentado contra la vicepresidenta Delcy Rodríguez, mientras que el entonces fiscal Tarek William Saab lo imputó por presunto terrorismo.

Durante su detención, el gendarme, calificado como “preso político” por la Cancillería argentina, fue recluido en la cárcel de El Rodeo I. Tras su liberación el pasado 2 de marzo, regresó a Buenos Aires, donde recibió asistencia médica y psicológica en el Edificio Centinela debido al severo desgaste físico y mental.

La causa en la que Gallo busca intervenir se inició en 2023 bajo el principio de jurisdicción universal, que faculta a los tribunales argentinos a perseguir crímenes de lesa humanidad cometidos fuera de sus fronteras. El expediente cuenta con los siguientes puntos clave: