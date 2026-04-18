María Corina Machado destacó a Trump pero cuestionó la transición en Venenzuela:

Conferencia de María Corina Machado en Madrid. Foto: REUTERS

María Corina Machado dijo desde Madrid que solamente “hay un líder en el mundo, un jefe de Estado, que ha puesto en riesgo la vida de ciudadanos de su país por la libertad de Venezuela, y ese es Donald Trump”.

“Eso es algo que los venezolanos siempre recordaremos y siempre agradeceremos”, añadió la líder opositora venezonala desde referencia a la operación militar que capturó a Nicolás Maduro en enero pasado.

Donald Trump durante el operativo de detención de Nicolás Maduro en Venezuela. Foto: via REUTERS

La premio nobel de la paz reafirmó que piensa regresar a Venezuela y que está hablando al respecto “con el Gobierno de Estados Unidos”, consciente de que esa vuelta “implica riesgos”, aunque sostuvo que las amenazas no la van a frenar.

“Nuestro deber es estar en Venezuela acompañando a los venezolanos”, declaró.

Conferencia de María Corina Machado en Madrid. Foto: REUTERS

Su mirada sobre la transición

Sobre Delcy Rodríguez, Machado comentó que representa “el caos, la violencia y el terror”, en contraposición al movimiento que ella abandera y que “quiere avanzar en paz”.

“Nosotros representamos a la sociedad venezolana que quiere avanzar en paz”, destacó Machado, para quien el “régimen criminal” sigue estando en el país pese a la captura de Maduro porque “han cambiado a figuras nefastas por otras más nefastas”.

Presidente interino de la República de Venezuela Foto: EFE

Según Machado, “miedo le tienen al pueblo los que quieren aferrarse al poder”, y no hay justificación para impedir que la sociedad venezolana “se exprese” en unas elecciones.