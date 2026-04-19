Trágico choque frontal en Brasil. Foto: gentileza NSC Total

Este domingo a la madrugada murieron 5 personas en un trágico choque frontal en Brasil, entre ellas dos argentinos, madre e hijo. El accidente sucedió en una ruta del estado de Santa Catarina.

Según medios de Brasil, todo sucedió en la ruta SC-110, a la altura de la localidad de Ituporanga, en la región del Alto Valle del Itajaí. Los argentinos estaban a bordo de un Fiat Uno que colisionó de frente contra un camión que estaba circulando en sentido contrario.

Trágico choque frontal en Brasil. Foto: gentileza NSC Total

La Policía Militar de Carreteras informó que el choque sucedió cerca de las 7 de la mañana, cuando el auto invadió el carril contrario tras hacer una maniobra de giro, la cual terminó impactando de frente contra el camión.

Las víctimas fueron identificadas como Lucía Elizabeth Pedroso, de 41 años, y su hijo Luciano Ezequiel Cordeiro Pedroso, de 19, ambos oriundos de Misiones, pero vivían en Brasil. También fallecieron Rodson de Souza, Tamires Gomes Souza y José Nilton Gomes de Souza.

Las autoridades señalaron que el test de alcoholemia del conductor del camión, que resultó ileso, dio negativo.

Video estremecedor: una joven de 26 años salió despedida de un colectivo y murió al golpear contra el asfalto en Brasil

Una madre de 26 años murió tras sufrir un grave accidente al caer de un colectivo en movimiento en São Sebastião, Brasil, y el trágico episodio quedó registrado por las cámaras de seguridad del transporte público.

Si bien sucedió el pasado 2 de enero, en la ruta Rio-Santos (SP-055), se dio a conocer en las últimas horas, el día en que la joven hubiese cumplido 27 años.

Una joven de 26 años cayó por la ventana de un colectivo. Video: X/xalertnow

Qué ocurrió con la joven

Renata Yassu Nakama estaba apoyada contra una ventana del colectivo cerca de la puerta y agarrada de una barra porque, según se puede ver en imágenes, el transporte iba lleno de gente.

En un momento, la ventana se soltó del marco, la joven terminó despedida y cayó hacia la ruta, momento en que se golpeó la cabeza contra el asfalto.

El chofer detuvo el colectivo y todos los pasajeros se bajaron para ayudarla. En ese momento, Renata estaba con vida y fue trasladada de urgencia al hospital, con un grave traumatismo cranoencefálico. Sin embargo, la víctima, que tenía dos hijos de 6 y 8 años, terminó falleciendo.

Una joven de 26 años cayó por la ventana de un colectivo en Brasil. Foto: gentileza g1.

Por su parte, el colectivero dijo en declaraciones que estaba llevando a 77 pasajeros, dentro del límite permitido, y que la mujer “decidió por cuenta propia saltar la barrera y ocupar un lugar no destinado a pasajeros”, mientras las autoridades correspondientes siguen investigando qué sucedió.

Sin embargo, la abogada Gabriella Prado, quien representa a la familia de la joven, declaró que el conductor sí le permitió permanecer donde estaba apoyada: “Las imágenes muestran que Renata señaló el lugar hacia donde se dirigía, el conductor la vio dirigirse a ese lugar, no le impidió ingresar allí, no detuvo el viaje, continuó camino, y en medio del trayecto salió expulsada del vehículo por una falla estructural”.